Otra voz autorizada no solo en Argentina sino en el fútbol mundial que ha mostrado su desacuerdo porque la final River vs Boca de la Copa Libertadores se juegue en Madrid. Se trata de César Luis Menotti , técnico campeón del mundo en el 78 con la 'Albiceleste', quien pese a que calificó de ridículo que la superfinal se juegue fuera de Argentina, le restó importancia al ataque que sufrió el bus 'Xeneize' el pasado 24 de noviembre.

"El partido se debió jugar el el mismo día que estaba estipulado en el estadio de River. A mí me han apedreado también cuando iba en el bus del Barcelona cuando fuimos a jugar ante el Espanyol.... Esto no quiere decir que no lo condene, pero estas cosas siempre han pasado a causa de gente que no está en su sano juicio", dijo Menotti en entrevista para 'SER Deportivos'.



"Este es un cierre de año lamentable, muy lamentable, pero el mundo de los negocios está devorando todo. La decadencia de la desculturización es tremenda y no hacemos nada por corregirla. Vale más la recaudación que el contenido y así nos va", añadió el estratega.



Y si a él le hubiese tocado estar en la posición de Gallardo o de Barros Schelotto, aseguró que simplemente "no hubiera ido (a Madrid)". "Si fuera entrenador de Boca o River me escucharían más enojado. Jamás lo admitiría. No puedo entender lo que se ha hecho con un partido que era honorífico para el fútbol argentino".