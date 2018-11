El River vs. Boca era uno de los partidos más esperados de los últimos años para conocer al campeón de la Copa Libertadores 2018. Sin embargo, la vuelta luego del 2-2 en La Bombonera no se disputó debido a la lamentable agresión de parte de hinchas millonarios al bus que transportaba a los jugadores xeneizes (Pablo Pérez fue el más afectado con un ojo dañado).

Si bien es cierto que la Superliga Argentina continuó el pasado fin de semana, esta no fue ajena a lo que pasó por el River ante Boca. Adrián Arregui, jugador de San Martín de Tucumán, tuvo un gran mensaje que debe entrar en la conciencia de todos los involucrados al deporte rey.

"Tomemos conciencia. Ya basta. Da vergüenza y duelo. Lo hablamos con los chicos y no puede ser (...) No queremos otra raza. Somos seremos humanos y parece que estamos creando la raza del fútbol. No pueden tirar un ladrillazo a una persona para romperle la cabeza porque es del otro equipo. Basta. Somos seremos humanos", dijo respecto a la situación de River Plate con su rival de toda la vida.

Asimismo, espera que el clásico entre su equipo y Atlético Tucumán de este sábado se juegue sin problemas. "Cabeza fría de todos. Ahora le toca a un provincia jugar un partido esperado (...) Ojalá de disfrutemos todos porque hay niños", añadió.

De otro lado, los presidente de Boca Juniors y River definirán este martes la nueva fecha de la final de la Libertadores. No pueden haber más retrasos ya que se debe conocer al representante de Conmebol para el Mundial de Clubes de diciembre.