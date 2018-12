¿Qué locura? Aún no se sabe bien qué fue lo que pasó exactamente, pero lo más viral en la previa de la final River vs Boca gira entorno a Paulo Dybala y los defensores de la 'Juve' Bonucci y Chiellini. A los jugadores del cuadro de Turín, por increíble que parezca, que nos lo dejaron ingresar al Santiago Bernabéu para presencia el gran duelo por la Copa Libertadores 2018.

En las imágenes se ve a Dybala, junto a Chiellini y Bonucci, intentando ingresar por la tienda oficial del Real Madrid, cerca al lado norte del estadio. Sin embargo, los de seguridad no se lo permitieron, aunque sí le indicaron por dónde debía hacerlo. Desde luego, el momento no pasó desapercibido para los que estaban ahí. ¿Será que no lo reconocieron? Imposible.



Finalmente todo quedó solo en una anécdota para Dyabla y compañía. De hecho, el argentino luego compartió una foto junto a Bonucci ya instalados para disfrutar de la gran final.

La previa del River vs Boca

River y Boca definen en el Santiago Bernabéu al flamante campeón de la Copa Libertadores 2018, tras los violentos hechos suscitados previo al encuentro que debió darse en el Estadio Monumental de Núñez hace algunas semanas. El bus del elenco 'Xeneize' fue atacado y dejó heridos a varios futbolistas. La situación propició que se busque un escenario y la casa de Real Madrid fue elegida por la Conmebol.



Recordemos que River y Boca buscan levantar el trofeo para así también inscribir su nombre en el Mundial de Clubes, torneo que está próximo a iniciarse.



El encuentro de ida, disputado en La Bombonera, quedó igualado a dos goles por lado. En caso de empate en los 90 minutos se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno –donde los técnicos podrán realizar un cambio más. Si la igualdad persiste, serán los penales lo que definan al campeón.