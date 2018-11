No quiere otra cosa que no sea lo más justo, para sus intereses. FOX Sports publicó este martes el pedido oficial xeneize por el River vs. Boca fallido del pasado sábado y el cuadro de Daniel Angelici quiere la Copa Libertadores 2018 y que su rival de toda la vida sea duramente sancionado.



El citado medio argentino dio el texto íntegro en el que el cuadro azul y oro tuvo grandes exigencias. "Se suspenda en forma definitiva el encuentro de vuelta entre River y Boca por la final de la Copa Libertadores 2018 y se resuelva la descalificación del otro equipo del campeonato (...) considerando la gravedad de las conductas y el carácter reincidente de dicha institución, y se proclame campeón a Boca Juniors", indica.

Asimismo, apunta que "se nos corra el traslado del descargo del Club Atlético River Plate en forma previa a la resolución de esta demanda. Solicitamos de manera expresa que la decisión del Tribunal de Disciplina sea debidamente fundada", añade Boca.

Hay que tener en cuenta que este documento se publicó previo a la resolución oficial de Conmebol, la cual menciona que la vuelta se jugará el 8 o 9 de diciembre y que no será en territorio argentino.

El Estadio Minerao se ofreció a acoger el duelo entre River Plate y Boca Juniors. "El fútbol debe estar alejado de la violencia", dijo el presidente de Conmebol en rueda de prensa.