River Plate vs. Libertad se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 24 de abril por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Defensores del Chaco de la localidad de Asunción (Paraguay). El partido está programado para las 7:30 de la noche (hora peruana y 09:30 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Pluto TV y Telefé. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

River vs. Libertad: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani- Andrés Herrera, Leandro González, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Claudio Echeverri, Nacho Fernández, Pablo Solari, Miguel Borja.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Ángel Cardozo, Elvio Vera, Néstor Giménez; Hernesto Caballero, Bautista Merlini, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz, Antonio Bareiro.