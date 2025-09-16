River vs. Palmeiras se enfrentan este miércoles 17 de septiembre, en el cruce correspondiente al duelo de ida de cuartos de final de Copa Libertadores. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde ambos equipos saldrán a conseguir un buen resultado para definir la serie en la vuelta, el próximo jueves, en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

River Plate tuvo una actuación decepcionante en el Mundial de Clubes, quedando eliminado en la fase de grupos, pero se ha recuperado completamente en la Liga Profesional Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo están en una racha de 12 partidos sin perder en todas las competiciones y en ese lapso han logrado avanzar de ronda en la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

El ‘Millo’ eliminó a Libertad de Paraguay en los octavos de final de este certamen y también marcha en la cima de su zona en el Torneo Clausura 2025 de Argentina. No cabe duda de que tras un primer semestre lleno de dudas, ahora River está en su mejor momento de forma de todo este año calendario.

Eso sí, Palmeiras no será un rival para nada sencillo. El conjunto brasileño extendió su racha de partidos sin perder a siete compromisos luego de una gran goleada por 4-1 contra Internacional de Porto Alegre en la última jornada de la Serie A de Brasil. Además, no ha encajado goles en contra en ninguno de sus siete choques anteriores y viene de eliminar a Universitario de Perú con un global de 4-0.

¿A qué hora juegan River vs. Palmeiras?

El compromiso entre River vs. Palmeiras está programado para este miércoles 17 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 18.

¿En qué canales ver River vs. Palmeiras?

El partido entre River vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Monumental de Núñez, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán River vs. Palmeiras?

