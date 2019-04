Lo gritó Sporting Cristal: el gol de Camacho del 2-2 en el U. de Concepción vs. Olimpia [VIDEO]

Volea y a guardar. Los chilenos saben atacar, pero no en la defensa sufren penurias. Al igual que en Sporting Cristal en la visita de los celestes, la ‘U’ de ‘Conce’ no pudo aprovechar dos goles de ventaja. En el Universidad de Concepción vs. Olimpia , Néstor Camacho puso 2-2 con un golazo de volea que se hizo imposible para el arquero rival. Asistencia y golazo.



Olimpia pudo remontar dos goles de ventaja en el segundo tiempo gracias a tantos de Roque Santa Cruz y Néstor Camacho, autor del 2-2 en el encuentro.



U. de Concepción y Olimpia están con las opciones intactas de llegar a la segunda ronda de la Copa Libertadores, pero ello dependerá del resultado entre los bajopontinos y Godoy Cruz, quienes se verán las caras esta noche, en Mendoza.



El 'Campanil' cerrará su participación en el certamen internacional contra Godoy Cruz, mientras que Olimpia recibirá a la escuadra 'Cervecera' en Asunción.





El gol de Néstor Camacho en U. de Concepción vs. Olimpia. (Video: FOX Sports)