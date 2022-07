Tolima vs. Flamengo chocan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2022, este miércoles 6 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y 9:30 p.m. (hora brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos estará a cargo de ESPN2, Star+(Star Plus), DAZN y beIN SPORTS. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la derrota (1-0) en Ibagué, el Deportes Tolima, del peruano Raziel García, buscará dar la sorpresa frente al poderoso Flamengo, uno de los candidatos a levantar el trofeo de campeón. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jornalista Mario Filho, más conocido como el Maracaná.

¿A qué hora se juega el Tolima vs. Flamengo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 7 de julio)

Tolima vs. Flamengo: canales del partido y cómo ver por TV

El Tolima vs. Flamengo será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Maracaná y será transmitido para Argentina, por Star+(Star Plus) y Fox Sports 2 Argentina. En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN2 y Star+(Star Plus); en España, vía DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT

Tolima vs. Flamengo: así llegan los equipos

Al popular club de Rio de Janeiro le basta el empate para pasar de ronda, tras ganar 1-0 en tierras colombianas, y seguir su camino hacia su tercer título en el principal torneo de clubes de América, luego de los alzados en 1981 y 2019.

La clasificación en casa sería un recibimiento a la altura del que sería su nuevo refuerzo: Arturo Vidal, quien a sus 35 años dejará el fútbol europeo para enfundarse el manto sagrado del ‘Mengao’, según la prensa brasileña.

“Si viene, es un jugador consagrado, un crac. Nos va a ayudar mucho”, dijo el capitán Everton Ribeiro.

El mundialista chileno debe firmar su contrato esta semana, de acuerdo con la prensa, y podría debutar a partir de cuartos, desde que el elenco rojinegro se clasifique.

Hace once años el Tolima se hizo célebre en Brasil. El 2 de febrero de 2011, los ‘Pijaos’ eliminaron al Corinthians de Ronaldo, Roberto Carlos y Tite en la fase previa a los grupos de la Libertadores. Aquella noche también los dirigía Hernán Torres.

Desde entonces, en una burla a los paulistas, cada 2 de febrero los hinchas de los otros equipos brasileños celebran el “Tolima Day”. ¿Será el Flamengo el nuevo blanco de las mofas?

Los vinotinto y oro de Torres contaron con menos suerte de la merecida en el juego de ida, disputado tres días después de que perdieran la final del campeonato colombiano ante Atlético Nacional.

Tolima vs. Flamengo: probables alineaciones

Flamengo: Santos, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz, Ayrton Lucas, Willan Arao, Joao Gomes, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta, Gabigol y Pedro. DT: Dorival Junior.

Tolima: Alexander Domínguez, Jonathan Marulanda, Julián Quiñones, José Moya, Junior Hernández, Brayan Rovira, Rodrigo Ureña, Luis Miranda, Daniel Cataño, Jeison Lucumí y Juan Caicedo. DT: Hernán Torres.

