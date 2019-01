Barcelona - Sevilla VER EN VIVO ONLINE: ¿A qué hora y en qué canal juegan por cuartos de Copa del Rey 2019?

EN VIVO | COPA DEL REY 2018 - 2019 | BARCELONA FC | SEVILLA FC | EN DIRECTO | ONLINE | Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | Sigue EN DIRECTO el partido por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2019 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán , desde las 3:30 p.m. (21:30 horas de España) y con transmisión de DirecTV Sports. La sorpresa de la fecha es la exclusión de Lionel Messi quien no será tomado en cuenta por Ernesto Valverde para este partido el DT incluyó a Kevin Prince Boateng, nuevo fichaje culé.

El Barcelona y Sevilla será uno de los más atractivos de los cuartos de final de la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por la Copa del Rey 2018 - 2019.

Barcelona vs. Real Madrid: Pronóstico

Se miden el campeón de las cuatro últimas ediciones, el Barcelona , y el subcampeón del torneo, un Sevilla que suele ser poderoso en las eliminatorias, como ha demostrado sobre todo en la Liga Europa, y siempre fuerte, combativo y ambicioso en su fortaleza del Sánchez Pizjuán.



Aunque los sevillistas llevan catorce jornadas seguidas en zona 'Champions' en Liga -ahora cuartos después de la mala imagen en el Santiago Bernabéu (2-0)-, llegan a este primer asalto de un enfrentamiento de postín en pleno bache, tras tres derrotas seguidas (2 ligueras y una intrascendente en Copa merced al anterior 1-3 en San Mamés). En las casas de apuestas va como favorito el Barcelona FC por el momento actual y por su plantilla muy superior al conjunto del Sevilla FC.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por la Copa del Rey 2018 - 2019?

El partido por los cuartos de final de la Copa del Rey se juega este miércoles 23 de enero desde las 15:30 horas en Perú y Colombia; sin embargo, en España dará inicio a las 21:30 horas. El escenario será el estadio Ramón Sánchez Pizjuán , que tendrá un lleno total para que miles de hinchas puedan ver el fútbol en vivo y en directo.

Barcelona vs. Sevilla EN DIRECTO: Horarios del mundo

México 2:30 p.m.

Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Chile 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Paraguay 5:30 p.m.

España 9:30 p.m.

¿Cómo y en qué canales de TV ver el Barcelona vs. Sevilla EN DIRECTO? | Guía de TV

El partido entre Sevilla y Barcelona será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en exclusiva y lo verán en diferentes partes de Centroamérica y Europa.





Perú: DIRECTV Sports

España: Gol y TVE La 1.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS.

Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Chile: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports



Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: Alineaciones

Sevilla : Juan Soriano; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Sarabia, Banega, Roque Mesa, Escudero o Promes; Ben Yedder, André Silva. DT: Pablo Machín.



Barcelona : Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Arthur, Rakitic, Arturo Vidal; Aleñá, Luis Suárez, Philippe Coutinho. DT: Ernesto Valverde.



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

