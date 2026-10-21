Por la gran final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors vs. Atlético Mineiro se enfrentan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Este dicho escenario se conocerá al nuevo monarca del certamen internacional por los próximos doce meses. En la siguiente nota podrás repasar cómo llegan los equipos clasificados, los horarios del encuentro en todo el mundo y la guía de canales para poder disfrutarlo en vivo y en directo.

Boca Juniors se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana tras firmar una actuación muy sólida en las semifinales, superando con carácter una serie exigente para asegurar su presencia en el partido decisivo. El conjunto ‘Xeneize’ impuso condiciones de visita, tras imponerse 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro, luego de perder por la mínima diferencia en La Bombonera.

El cuadro azul y oro, gracias a una gran actuación fuera de casa, impidió una final 100% brasileña y quedó a un solo paso de conquistar una nueva estrella internacional, buscando coronar su gran campaña en la final. De este modo, busca resurgir en el plano sudamericano luego de algunas temporadas de sequía.

Del otro lado, el Atlético Mineiro se ganó su boleto a la definición tras un duelo infartante en semifinales. El ‘Galo’ demostró su chapa de candidato al vencer 3-0 en casa a Montevideo City Torque de Uruguay, verdugo de Cienciano del Cusco, y pese a caer 2-0 en la vuelta en tierras charrúas, no pasó susto de cara a la instancia decisiva.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

El partido entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, válido por la gran final de la Copa Sudamericana, se disputará este sábado 21 de noviembre. El cruce está programado para las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (6:00 p.m.).

¿En qué canales ver Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

En cuanto a la transmisión oficial, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de televisión por suscripción y en streaming a través de DGO y Disney Plus, respectivamente. Asimismo, en Argentina se podrá seguir sintonizando mediante las señales abiertas y deportivas locales habituales, mientras que en suelo peruano se disfrutará a través de las pantallas de los cableoperadores autorizados con cobertura internacional.

TE PUEDE INTERESAR