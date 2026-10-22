Alianza Lima afrontará un nuevo desafío en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 cuando visite a CD Moquegua por la fecha 13 del campeonato. El equipo blanquiazul necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el primer lugar, pero tendrá al frente a un rival que también atraviesa un momento determinante en la temporada. En la previa del encuentro, Carlos Grados dejó un contundente mensaje para los victorianos.

El arquero del conjunto moqueguano fue claro al referirse a lo que representa este compromiso para su equipo. “Sabemos que Alianza también se juega cosas importantes, que es volver a la punta, pero nosotros también nos estamos jugando la vida abajo en el tema del descenso”, manifestó en el programa ‘Modo Fútbol’. De esta manera, dejó en evidencia la importancia de conseguir un resultado positivo ante los íntimos.

Grados también descartó que CD Moquegua vaya a plantear un partido pensando únicamente en defenderse. El guardameta reconoció la jerarquía ofensiva de Alianza Lima y consideró que replegarse durante los 90 minutos podría resultar contraproducente. Por ello, el equipo buscará proponer su juego, identificar los puntos débiles del rival y aprovechar los espacios que pueda encontrar durante el compromiso.

El portero también se refirió a los futbolistas que considera determinantes en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Pablo Guede. En particular, destacó a Jairo Vélez y Fernando Gaibor por su aporte en el mediocampo, además de la velocidad de Eryc Castillo. Para Grados, controlar a estos tres jugadores será fundamental para reducir el peligro que pueda generar el conjunto blanquiazul.

“Siento que la verdad mucho depende del gran juego que puedan hacer Jairo Vélez y Gaibor en el medio, y la velocidad de Castillo; creo que esas son sus armas ofensivamente hablando. Si podemos neutralizar eso, estoy seguro de que vamos a poder hacer un gran partido”, señaló el guardameta. Sus declaraciones dejan en claro que el cuadro moqueguano ya analiza las principales virtudes de su próximo rival.

Otro de los aspectos que comentó Grados fue el mensaje que recibieron del entrenador José ‘Pepe’ Soto antes de afrontar este importante encuentro. El estratega, identificado históricamente con Alianza Lima, les pidió a sus dirigidos que afronten el compromiso sin dejarse superar por la presión. El objetivo será trasladar esa confianza al terreno de juego y competir ante uno de los equipos que busca protagonismo en el Clausura.

“Pepe Soto nos ha dicho más que nada que la presión va a estar en él, que no nos hagamos mucho tema con la presión porque él ya está acostumbrado; es uno de los ídolos de Alianza”, contó el arquero. Además, reconoció que será un partido especial por la atención que recibirá a nivel nacional y remarcó la necesidad de ofrecer su mejor rendimiento para intentar quedarse con los tres puntos.

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