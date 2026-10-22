Piero Magallanes vive una temporada importante en su carrera. Sus actuaciones con Sport Huancayo le permitieron llamar la atención de otros equipos de la Liga 1 y, además, recibir la convocatoria de Mano Menezes a la Selección Peruana. En medio de las especulaciones sobre su futuro, el atacante fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Universitario de Deportes o Sporting Cristal, dos clubes que suelen protagonizar el mercado de fichajes.

Durante una entrevista con el programa Denganche, el futbolista recibió una particular pregunta: qué color de camiseta prefería, si el crema de Universitario o el celeste de Sporting Cristal. Sin embargo, su respuesta tomó otro rumbo y dejó en claro que, por ahora, su identificación está con el equipo en el que milita actualmente.

“Me gusta el rojo. El Rojo Matador”, respondió Magallanes entre risas, en referencia a Sport Huancayo. De esta manera, el atacante evitó inclinarse por alguno de los dos equipos y aprovechó la ocasión para hablar de su situación contractual con el conjunto huancaíno, con el que viene sumando minutos durante la temporada 2026.

El extremo también explicó que, antes de recibir la convocatoria a la Selección Peruana, sostuvo conversaciones con Sport Huancayo sobre una posible renovación. No obstante, precisó que las gestiones no avanzaron más allá de ese primer acercamiento, por lo que todavía quedan aspectos por definir respecto a su continuidad.

“Hablamos antes de ir a la selección, como un mes antes de que salga, de que me llamen para hacer los trámites y eso, pero ahí quedó. No, no, no pasó nada más”, comentó el futbolista. Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que su futuro se defina en las próximas semanas, en medio del interés que puede despertar su rendimiento en el campeonato.

La convocatoria a la Bicolor también representó una vitrina importante para Magallanes, quien tuvo la oportunidad de sumar minutos en los amistosos internacionales dirigidos por Mano Menezes. Su presencia en la selección incrementó la atención sobre su desempeño y podría ser un factor relevante de cara a las decisiones que tome para la siguiente temporada.

En la temporada 2026, el atacante ha tenido continuidad con el ‘Rojo Matador’. Registra 26 partidos disputados en la Liga 1, con 1.607 minutos en cancha, cuatro goles y dos asistencias. Además, ha sido titular en 20 oportunidades, cifras que reflejan su participación en el equipo huancaíno.

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