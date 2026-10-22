Luego de una complicada primera parte de la temporada, Sport Huancayo logró cambiar su imagen y comenzó a sumar resultados que lo llevaron a meterse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, Richard Pellejero destacó el compromiso de sus dirigidos, aunque también les dejó un mensaje claro.

“Creo que los muchachos se comprometieron de la mejor manera e hicimos un click todos”, señaló el estratega en declaraciones a L1 MAX. El técnico recordó que el equipo terminó el Apertura en una posición que no esperaba y que la derrota ante Alianza Lima fue uno de los momentos que impulsó un cambio de mentalidad dentro del plantel.

El DT explicó que el grupo comenzó a responder de otra manera, tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Esa reacción le permitió a Sport Huancayo recuperar confianza y sumar puntos importantes en el campeonato, en una temporada marcada por resultados irregulares entre los equipos que buscan salir de la zona baja y aquellos que pelean arriba.

No obstante, Pellejero sabe que todavía queda camino por recorrer y no quiere que sus jugadores se confíen por los últimos resultados. Por ello, fue contundente al recordarles que aún no han conseguido sus objetivos. “El golpe anímico que ha recibido este plantel ha sido para cosechar puntos. Ellos deben entender que aún no logran nada”, manifestó.

Durante sus declaraciones, el entrenador de Sport Huancayo también se refirió al desempeño de los árbitros en el fútbol peruano. El técnico volvió a expresar su preocupación por el nivel del arbitraje nacional y por la poca presencia de jueces peruanos en competiciones internacionales.

“Yo siempre vengo remarcando el arbitraje porque no se ven árbitros peruanos a nivel internacional”, sostuvo Pellejero, quien volvió a poner el tema sobre la mesa en medio de la recta final de la temporada.

Por otro lado, el estratega destacó la evolución de Piero Magallanes, quien logró ganarse un lugar en el equipo luego de adaptarse a las exigencias del comando técnico. Pellejero valoró su progreso y resaltó que el futbolista entendió qué aspectos debía mejorar para consolidarse.

“Piero Magallanes el año pasado no era titular, pero después entendió lo que uno quería como entrenador. Él tiene mucha técnica, pero necesitaba otras cosas y lo entendió. Es todo mérito de él”, afirmó.

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