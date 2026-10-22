El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y la pelea por el primer lugar promete emociones hasta el final. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario de Deportes encabezan la clasificación, mientras que Alianza Lima y otros equipos buscan recuperar terreno. En ese contexto, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó las designaciones para la fecha 13, que se disputará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre.

Sporting Cristal llega como líder con 25 puntos, los mismos que Sport Huancayo, pero con una mejor diferencia de goles: +13 frente a +5. Universitario ocupa el tercer puesto con 24 unidades, mientras que Juan Pablo II College, Melgar, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Alianza Atlético suman 22 puntos. La distancia es mínima y cualquier tropiezo puede provocar cambios importantes en la tabla.

La fecha anterior dejó resultados que movieron la clasificación. Sporting Cristal venció por 4-2 a Comerciantes Unidos, Sport Huancayo superó por 2-1 a Cusco FC y Universitario goleó por 4-1 a Alianza Atlético. Por su parte, Alianza Lima derrotó por 3-1 a Atlético Grau en Matute. Con estos antecedentes, los principales candidatos buscarán dar otro paso en una jornada que puede apretar todavía más la lucha por el Clausura.

Uno de los encuentros que abrirá la jornada será el Sport Huancayo vs. Alianza Atlético, programado para este sábado 24 de octubre, desde las 12:45 p.m., en el Estadio IPD de Huancayo. Kevin Ortega, árbitro FIFA, será el encargado de impartir justicia. El ‘Rojo Matador’ necesita ganar para mantenerse en la cima, mientras que el cuadro sullanense también tiene la oportunidad de acercarse a los primeros lugares, pues suma 22 puntos.

Augusto Menéndez será el árbitro del partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC. (Foto: César Bueno / GEC)

Más tarde, a las 3:15 p.m., Sporting Cristal visitará a Cusco FC en el Estadio Garcilaso de la Vega. Augusto Menéndez, también árbitro FIFA, estará a cargo del compromiso. Los celestes intentarán defender su condición de líderes en una plaza complicada, mientras que el conjunto cusqueño, que tiene 18 unidades, buscará hacerse fuerte en casa y volver a meterse en la pelea por los puestos de arriba.

La atención también estará puesta en Universitario, que recibirá a Juan Pablo II este sábado a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. Joel Alarcón, árbitro FIFA, fue designado para este duelo. Los cremas vienen de una contundente victoria y saben que sumar tres puntos puede permitirles terminar la jornada en lo más alto. Sin embargo, enfrente tendrán a uno de los equipos revelación del campeonato, que suma 22 unidades y no quiere perderle el paso a los punteros.

Alianza Lima, por su parte, jugará el domingo 25 de octubre, desde la 1:15 p.m., frente al CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Edwin Ordóñez, árbitro FIFA, será el juez principal. El equipo blanquiazul se ubica séptimo con 22 puntos, por lo que necesita mantener la regularidad para acercarse a la parte alta. Su rival, que tiene 10 unidades, también buscará aprovechar la localía para sumar pensando en el acumulado y alejarse de la zona de descenso.

La programación comenzará este viernes con dos encuentros: UTC vs. Melgar, a la 1:00 p.m., con Junior Rivera como árbitro, y Atlético Grau vs. ADT, a las 3:15 p.m., con Daniel Ureta como juez principal. El domingo también se disputarán Comerciantes Unidos vs. Cienciano, a las 11:00 a.m., con Micke Palomino; Sport Boys vs. FC Cajamarca, a las 3:30 p.m., con Bruno Pérez; y Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas, a las 6:00 p.m., con Jordi Espinoza.

Con las designaciones confirmadas, la fecha 13 promete ser importante tanto en la lucha por el título como en la zona baja de la tabla. Sporting Cristal y Sport Huancayo buscarán sostener el liderato, Universitario intentará aprovechar cualquier tropiezo y Alianza Lima necesita seguir sumando para no quedar relegado. En una clasificación tan ajustada, cada punto cuenta y el desempeño de los árbitros también estará bajo la mirada de los hinchas durante un fin de semana clave para el fútbol peruano.

Joel Alarcón será el árbitro principal del partido entre Universitario vs. Juan Pablo II College. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR