La Selección Peruana Sub-15 se alista para afrontar un nuevo desafío internacional. Este sábado 24 de octubre comenzará la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputará en Bakú, Azerbaiyán, y reunirá a representantes de 189 Asociaciones Miembro. El combinado nacional será parte de esta histórica edición, que busca impulsar el desarrollo del fútbol juvenil a nivel global.

El certamen tendrá una particularidad: 78 de las asociaciones participantes disputarán por primera vez una Copa Mundial de la FIFA, ya sea masculina o femenina y en cualquier categoría de edad. De esta manera, el torneo representa una oportunidad para que distintas federaciones sumen experiencia internacional y continúen fortaleciendo sus procesos de formación.

La FIFA diseñó esta competición con un enfoque centrado en el crecimiento de los futbolistas. Por ello, no habrá rondas de eliminación directa y todos los equipos competirán hasta el último día. La programación contempla una fase de clasificación de tres jornadas y una etapa final de otros tres días, dividida en seis niveles. El ganador del Nivel A será coronado campeón del torneo.

Los encuentros se jugarán en la modalidad de fútbol ocho, con dos tiempos de 20 minutos, sustituciones ilimitadas y campos adaptados a las necesidades de los menores. Además de los partidos, los participantes formarán parte de actividades educativas, encuentros con leyendas del fútbol y campañas de concienciación.

¿Cuándo juega Perú en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA?

La selección peruana integrará el Grupo O y tendrá cinco compromisos en la fase inicial. El equipo nacional se medirá ante Bielorrusia, Papúa Nueva Guinea, Botsuana, Mali y Mongolia, en una programación que le permitirá enfrentarse a selecciones de distintas partes del mundo.

El debut de Perú será este sábado 24 de octubre frente a Bielorrusia. Luego, el combinado nacional afrontará una doble jornada el domingo y cerrará su participación en esta fase el lunes 26, con dos encuentros más. Los horarios corresponden a la hora peruana.

Fixture de Perú en el Mundial Sub-15

Sábado 24 de octubre: Bielorrusia vs. Perú — 2:30 a. m.

Bielorrusia vs. Perú — 2:30 a. m. Domingo 25 de octubre: Perú vs. Papúa Nueva Guinea — 1:15 a. m.

Perú vs. Papúa Nueva Guinea — 1:15 a. m. Domingo 25 de octubre: Botsuana vs. Perú — 8:00 a. m.

Botsuana vs. Perú — 8:00 a. m. Lunes 26 de octubre: Mali vs. Perú — 12:00 a. m.

Mali vs. Perú — 12:00 a. m. Lunes 26 de octubre: Perú vs. Mongolia — 6:45 a. m.

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