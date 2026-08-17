Justo cuando Universitario de Deportes necesitaba tener la pelota y contrarrestar los arrebatos de rebeldía de FC Cajamarca, Piero Quispe ingresó en la etapa complementaria para hacer su debut en su regreso al club tras su paso por el extranjero –entró por Jairo Concha a los 72′–. El volante tuvo un reestreno positivo, no no solo por haber sido parte del 3-2, sino también las sensaciones que dejó pensando en el mediano plazo, pues la ‘U’ lo va a necesitar para recuperar terreno en el campeonato y seguir soñando con el tetracampeonato.

Tras el duelo, el mediocampista de 25 años de mostró satisfecho por el resultado valorando los tres puntos conseguidos en una plaza complicado como Cajamarca, además de enfocarse rápidamente en el próximo encuentro frente a Los Chankas en el Estadio Monumental. “Muy feliz por el triunfo en una plaza difícil, ahora a enfocarnos en la siguiente fecha que será una final para nosotros”, declaró ante las cámaras de L1 MAX.

En cuanto a su nivel, Piero Quispe consideró que continúa trabajando para ponerse al 100% físicamente y estar a disposición para cuando Héctor Cúper lo necesite, no sin antes agradecer el respaldo y apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros. “Vine con el propósito de, primero ponerme bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión, agradezco a todos mis compañeros por el apoyo”, apuntó.

Piero Quispe llegó a Universitario tras rescindir con Pumas UNAM. (Foto: Luis Padilla)

El exjugador de Pumas UNAM sabe perfectamente que todavía falta para entrar a la recta decisiva del campeonato, por lo que apunta a que la ‘U’ esté preparado para cuando le toque enfrentar a los líderes del Torneo Clausura, consciente de que esos puntos deben ganarlos sí o sí para acercarse al liderato en la tabla de posiciones. Quispe quiere sí o sí disputar una nueva final de la Liga 1.

“Todavía nos falta jugar con los de arriba, ahora nos toca con Los Chankas, que estamos a dos de ellos en el acumulado. Esperemos que con la bendición de Dios podamos lograr el Clausura y jugar una nueva final”, aseguró. Recordemos que antes de emigrar al extranjero en el 2023, fue campeón con Universitario venciendo a Alianza Lima en la final.

Con esta victoria en el Estadio Héroes de San Ramón y el posterior empate sin goles entre Deportivo Garcilaso y Cienciano, Universitario se colocó quinto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno del líder Alianza Lima. Todo está muy apretado en la parte alta del campeonato, pues el ‘Rico Garci’, Melgar y Sporting Cristal también tienen 10 unidades. Nos esperan jornadas intensas en lo que resta de la Liga 1 2026.

Piero Quispe debutó en la Liga 1 2026 ingresando por Jairo Concha. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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