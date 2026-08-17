“Se las dije a él en la cara (las razones). Como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí... Pero es verdad que no cuento con él”, dijo Pablo Guede sobre Kevin Quevedo, luego del triunfo de Alianza Lima sobre UTC en Matute. Lo que horas previas era un secreto a voces, terminó confirmándose con esta reveladora declaración del técnico argentino, donde dejaba en claro que el delantero no entraba en sus planes para lo que resta de la temporada, pese a tener contrato vigente hasta finales del 2027.

Tras esto, el último domingo empezaron a salir más detalles sobre esta radical decisión de Guede y su comando técnico, en donde se exponen las razones detrás de esta exclusión de Quevedo en pleno Torneo Clausura. Según confirmaron en el programa Al Límite, el atacante de 29 años cometió una serie de faltas de manera consecutivas que no fueron pasadas por alto en la interna de Alianza Lima.

La primera de ellas tuvo que ver con un plan de trabajo que los futbolistas debían elaborar y subirlas a una plataforma, una semana antes del inicio de la pretemporada para afrontar el Torneo Clausura. El único jugador del plantel que no cumplió con lo solicitado fue Kevin Quevedo, por lo que su actitud generó cierta incomodidad puertas adentro.

Kevin Quevedo no ha marcado goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

La segunda falta fue que, tras haber incumplido con la solicitud en mención, Quevedo no se disculpó con Guede ni nadie del comando técnico de Alianza Lima. Posteriormente, la tercera falta tu tuvo que ver directamente con su estado físico según los parámetros solicitados por el área deportiva, algo que tampoco le gustó al entrenador argentino.

Por último, la cuarta falta del atacante está vinculada a su compromiso en los trabajos tácticos y sin balón en los entrenamientos, un detalle clave que pesó mucho en su exclusión. Otro detalle no menor, es que en Al Límite remarcaron que el futbolista hasta el momento no ha buscado acercarse al comando técnico para conversar o llegar a un consenso sobre su futuro en lo que resta de la temporada.

Por si fuera poco, la citada fuente precisó que si Pablo Guede continúa siendo el director técnico de Alianza Lima en la próxima temporada, en el club podrían analizar la posibilidad de rescindir el contrato de Kevin Quevedo. Con esto queda claro que, mientras el jugador no se acerque a dialogar con el comando técnico, no volverá a sumar minutos en lo que resta de la campaña. Veremos cómo se resuelve esto de acá hasta fin de año.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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