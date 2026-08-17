El futuro de Emiliano ‘Dibu’ Martínez dio un giro inesperado. Cuando parecía que la Juventus podía convertirse en su nuevo destino después del Mundial 2026, el conjunto italiano decidió abandonar definitivamente la operación y encaminarse por Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham. Las diferencias económicas con Aston Villa terminaron siendo determinantes: el club inglés pretendía alrededor de 10 millones de euros por el argentino, mientras que la propuesta de la ‘Vecchia Signora’ se mantenía por debajo de esa cifra.

La decisión llega apenas unas semanas después de que Martínez volviera a ser protagonista con la Selección Argentina. El arquero fue la gran figura de la ‘Albiceleste’ en la final del Mundial ante España, pese a la derrota por 1-0 en el tiempo suplementario. El ‘Dibu’ realizó 11 atajadas durante los 120 minutos y sostuvo a Argentina con intervenciones decisivas, entre ellas una ante Lamine Yamal y otras frente a Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Aymeric Laporte y Nico Williams.

Sin embargo, ese rendimiento no fue suficiente para destrabar su situación en Europa. Martínez continuará, al menos por ahora, en Aston Villa, donde todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. El vínculo vigente le da al conjunto de Birmingham una posición de fuerza para negociar, aunque la intención del futbolista de buscar un nuevo desafío y el interés que había mostrado Juventus habían alimentado la posibilidad de una salida durante este mercado.

El escenario en Inglaterra, de todos modos, tampoco es sencillo para el argentino. Aston Villa avanzó en paralelo por Zion Suzuki, arquero japonés de 23 años que pertenece al Parma y que tuvo participación en el Mundial 2026. El club inglés acordó su llegada por una cifra cercana a los 25.6 millones de libras, más variables, y el guardameta firmaría por cinco temporadas. Su incorporación deja claro que Villa se estaba preparando para una eventual salida de Martínez, pero ahora puede convertirse en una competencia directa por el puesto.

Suzuki no llega únicamente como una alternativa para completar la plantilla. El japonés es considerado un proyecto de alto nivel y su llegada podría modificar la jerarquía del arco de Unai Emery. Por eso, si ‘Dibu’ Martínez finalmente permanece, tendrá que competir por la titularidad con un futbolista mucho más joven y que llega con una inversión importante detrás. El contexto es todavía más particular porque el argentino ya tuvo una relación complicada con el club en los últimos mercados, después de no concretarse su salida hacia Manchester United la temporada pasada.

Emiliano Martínez tiene contrato con el Aston Villa hasta mediados del 2029. (Foto: Getty Images)

A todo esto se suma una cuestión física que sigue generando interrogantes. Martínez arrastra las consecuencias de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento previo a la final de la Europa League con Aston Villa. La lesión no le impidió disputar el Mundial, pero su evolución ha sido seguida de cerca y las imágenes posteriores al torneo mostraron que el dedo todavía presentaba una deformación visible. En Argentina se informó durante la concentración mundialista que la lesión había evolucionado favorablemente y que se había formado callo óseo, aunque la molestia continúa siendo un factor que condiciona su situación actual.

De hecho, el ‘Dibu’ tampoco participó en la reciente Supercopa de Europa ante el PSG. Unai Emery explicó que Martínez todavía se encontraba de vacaciones después de haber terminado el Mundial y de contar con un periodo de descanso de cuatro semanas. Por ello, su regreso a la competencia con Aston Villa quedó pendiente para el inicio de la Premier League, mientras el club avanzaba simultáneamente en el mercado para reforzar una posición que parecía destinada a quedar vacante.

Con Juventus fuera de escena y Vicario encaminado hacia Turín, Martínez deberá decidir ahora qué camino tomar. La opción inmediata es quedarse en Birmingham, cumplir su contrato y pelear por recuperar su condición de titular bajo las órdenes de Emery. Una eventual salida todavía podría aparecer si surge otro club dispuesto a satisfacer las pretensiones económicas de Aston Villa, pero el mercado se reduce para un arquero de 33 años que, además, viene de una lesión en la mano. El propio entorno europeo ya había señalado anteriormente que su intención era encontrar un nuevo desafío después de seis temporadas en Inglaterra.

Así, el campeón mundial de Qatar 2022 y figura de Argentina en la final de 2026 se encuentra ante uno de los momentos más particulares de su carrera. Martínez seguirá vinculado a Aston Villa hasta 2029, pero ahora deberá convivir con una competencia que el club preparó pensando en su posible salida y con una lesión que todavía genera dudas. La Juventus ya eligió a Vicario y cerró esa puerta, mientras que el ‘Dibu’ tendrá que demostrar nuevamente que, pese a su edad y al nuevo escenario, continúa siendo la primera opción para defender el arco de uno de los clubes ingleses que disputará la Champions League.

Emiliano Martínez fue figura de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, pese a la derrota por 1-0. (Foto: Getty Images)

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