La Liga 1 2026 continúa avanzando y este fin de semana se disputará la quinta jornada del Torneo Clausura, con varios partidos que prometen mover la parte alta y baja de la tabla. Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y Cienciano volverán a entrar en acción, mientras que otros equipos buscarán sumar puntos importantes para acercarse a sus objetivos en el campeonato.

La fecha 5 comenzará este viernes 14 de agosto con dos compromisos. El primero se disputará desde las 3:00 p.m. en el Estadio Municipal de La Encañada, donde Atlético Grau recibirá a Comerciantes Unidos. Horas más tarde, a las 6:00 p.m., Cusco FC será local ante Juan Pablo II en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El sábado 15 se jugarán tres encuentros. La jornada comenzará a la 1:00 p.m. en el Estadio Unión Tarma, donde ADT enfrentará a Alianza Atlético. Luego, desde las 3:30 p.m., Los Chankas recibirán a FBC Melgar en el Estadio Los Chankas, en un duelo importante para ambos conjuntos.

El plato fuerte del sábado estará en el Estadio Alejandro Villanueva. Desde las 7:30 p.m., Alianza Lima recibirá a UTC por una nueva jornada del Torneo Clausura. El equipo de Pablo Guede buscará volver al triunfo después de su empate ante Sport Boys, mientras que el ‘Gavilán del Norte’ necesita sumar para salir de la parte baja de la clasificación.

La jornada continuará el domingo 16 de agosto con tres partidos. Desde las 11:00 a.m., Sporting Cristal recibirá a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste llega con la intención de sumar tres puntos importantes, mientras que el ‘Rojo Matador’ buscará dar el golpe fuera de casa y continuar con su buen inicio en el Clausura.

Más tarde, desde las 1:15 p.m., Deportivo Moquegua enfrentará a Sport Boys en el Estadio 25 de Noviembre. Ambos equipos intentarán conseguir una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla y afrontar de mejor manera las siguientes jornadas del campeonato.

El penúltimo encuentro de la fecha tendrá como escenario el Estadio Héroes de San Ramón. Desde las 3:30 p.m., FC Cajamarca será local ante Universitario de Deportes. El conjunto crema buscará sumar de a tres fuera de casa, mientras que el cuadro cajamarquino intentará hacerse fuerte ante uno de los principales protagonistas de la Liga 1.

Finalmente, la fecha 5 llegará a su cierre desde las 6:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cienciano recibirá a Deportivo Garcilaso en una nueva edición del duelo cusqueño, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada y que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan protagonismo en el Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 14/08 3:00 p.m. Atlético grau vs. Comerciantes Unidos Ambrosio Maco Arroyo 14/08 6:00 p.m. Cusco FC vs. Juan Pablo II Inca Garcilaso de la Vega 15/08 1:00 p.m. ADT vs. Alianza Atlético Unión Tarma 15/08 1:00 p.m. Los Chankas vs. Melgar Los Chankas 15/08 7:30 p.m. Alianza Lima vs. UTC Alejandro Villanueva 16/08 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo Alberto Gallardo 16/08 1:15 p.m. CD Moquegua vs. Sport Boys Nacional 16/08 3:30 p.m. FC Cajamarca vs. Universitario Héroes de San Ramón 16/08 6:30 p.m. Cienciano vs. Deportivo Garcilaso Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 4 3 0 1 5 2 3 9 2 Alianza Lima 4 2 2 0 8 5 3 8 3 Sport Huancayo 4 2 1 1 6 3 3 7 4 Sporting Cristal 4 2 1 1 5 3 2 7 5 Sport Boys 4 2 1 1 4 2 2 7 6 Melgar 4 2 1 1 7 6 1 7 7 Los Chankas 4 2 1 1 6 6 0 7 8 Universitario 4 2 1 1 5 5 0 7 9 Cusco 4 2 0 2 10 7 3 6 10 Alianza Atlético 4 2 0 2 6 8 -2 6 11 Comerciantes Unidos 4 1 2 1 9 8 1 5 12 Juan Pablo II 4 1 2 1 4 4 0 5 13 FC Cajamarca 4 1 1 2 7 8 -1 4 14 Atlético Grau 4 1 1 2 3 4 -1 4 15 CD Moquegua 4 0 3 1 2 4 -2 3 16 Cienciano 4 1 0 3 3 6 -3 3 17 UTC 4 0 2 2 3 8 -5 12 18 ADT 4 0 1 3 2 6 -4 1

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 21 14 6 1 38 13 25 48 2 Los Chankas 21 12 5 4 31 27 4 41 3 Cienciano 21 11 3 7 37 28 9 36 4 Universitario 21 10 6 5 29 20 9 36 5 Melgar 21 10 5 6 36 26 10 35 6 Deportivo Garcilaso 21 10 5 6 26 20 6 35 7 Cusco FC 21 10 3 8 31 31 0 33 8 Alianza Atlético 21 7 6 8 26 26 0 27 9 Sport Boys** 21 7 5 9 19 21 -2 27 10 Sporting Cristal 21 7 5 9 33 33 0 26 11 Comerciantes Unidos 21 6 8 7 27 28 -1 26 12 Sport Huancayo 21 6 5 10 27 34 -7 23 13 FC Cajamarca**** 21 5 6 10 30 36 -6 21 14 ADT*** 21 5 6 10 24 27 -7 21 15 CD Moquegua 21 5 6 10 19 28 -9 21 16 Juan Pablo II 21 5 6 10 26 44 -18 21 17 Atlético Grau 21 5 5 11 15 22 -7 20 18 UTC* 21 4 8 9 24 34 -10 15

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026 (pendiente de ejecución tras apelación).

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.

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