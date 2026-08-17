Después de empatar por 1-1 con Sporting Cristal y haber desperdiciado una buena oportunidad para ganar en casa, Universitario de Deportes se repuso el último fin de semana venciendo por 3-2 a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón. Pese a que sufrieron sobre el final por la expulsión de Ánderson Santamaría, los cremas sostuvieron el resultado y consiguieron volver a Lima con tres puntos claves que los pone a uno de Alianza Lima, líder del Torneo Clausura con 11 unidades.

Un hombre clave en esta victoria fue Gianluca Lapadula, quien se despachó con un gol y una asistencia, confirmando que la altura de Cajamarca no fue un problema para él –ya lleva tres goles desde que llegó a la ‘U’–. Primero asistió a César Inga en el 1-0 con un gran pase en profundidad a un solo toque, y luego no falló desde los 12 pasos para firmar el 3-1 parcial.

Ya en frío, ‘Lapa’ charló brevemente con L1 MAX y explicó que se sintió cómodo en el campo pese a que el estado de la cancha no facilitó el buen tránsito de la pelota. Asimismo, valoró el esfuerzo de sus compañeros para sostener la ventaja en el pasaje más complicado del trámite.

“Estoy muy contento por el triunfo. Me sentí bien, la cancha era bien complicada, felicito al equipo porque hizo un muy buen partido, y estoy contento por el resultado”, afirmó.

Gianluca Lapadula llegó a Universitario tras quedar libre del Spezia. (Foto: GEC)

Al ser consultado por Piero Quispe, quien hizo su reestreno oficial con Universitario tras su regreso al fútbol peruano, el ‘Bambino’ lo llenó de elogios al destacar lo mucho que le va a aportar al equipo en esta recta de la temporada. “Es un jugadorazo, lo conozco bien y nos va a sumar mucho”, apuntó.

En otro momento de la charla, Gianluca Lapadula tomó con humor la falta que le cometió Alejandro Pósito y derivó en el penal del 3-1, producto de un golpe en su nariz, una zona que viene siendo recibiendo muchos roces en el último tiempo de su carrera. “Intentaron romperme otra vez la nariz, pero por suerte no se rompió”, relató. Según confirmó el delantero, en los próximos partidos volverá a usar su máscara protectora.

Con esta victoria en el Estadio Héroes de San Ramón y el posterior empate sin goles entre Deportivo Garcilaso y Cienciano, Universitario se colocó quinto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno del líder Alianza Lima. Todo está muy apretado en la parte alta del campeonato, pues el ‘Rico Garci’, Melgar y Sporting Cristal también tienen 10 unidades. Nos esperan jornadas intensas en lo que resta de la Liga 1 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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