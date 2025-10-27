Se van definiendo los finalistas de los torneos internacionales de la CONMEBOL. Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro se enfrentan en un cruce clave, válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, a disputarse este martes 28 de octubre en Belo Horizonte (Brasil). En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

La serie quedó abierta tras el empate 1-1 en la ida disputada en territorio ecuatoriano. Independiente se adelantó tempranamente con un penal convertido por Júnior Sornoza en el primer tiempo, pero sobre el final, Dudu anotó el empate para Atlético Mineiro a los 91 minutos, arrebatando lo que parecía una victoria en casa para el equipo ecuatoriano.

Para este partido definitorio, el equipo de Sangolquí recupera al zaguero argentino Mateo Carabajal, quien cumplió sanción en el juego de ida. Andy Velasco, quien lo reemplazó, volverá al banco. Esa recuperación aporta firmeza al fondo del equipo tricolor.

El cuerpo técnico de Independiente del Valle, liderado por Javier Rabanal, aprovechó el aplazamiento de su partido por el hexagonal de la LigaPro para trabajar con regularidad y preparar con foco esta semifinal. Asimismo, el plantel llega descansado y concentrado para afrontar el desafío.

En cuanto a Atlético Mineiro, llega con la presión de cerrar como local y con la obligación de no regalar el favoritismo. Jorge Sampaoli alineará a piezas ofensivas de peso para esta definición, entre ellos Bernard, Rony, Hulk y Dudú, con el objetivo de quebrar el esquema defensivo de los norteños.

Aunque Mineiro no está atravesando un gran momento en el Brasileirao —está posicionado en la mitad de la tabla—, su historia reciente en torneos internacionales y su localía juegan a su favor. En el cotejo anterior de liga venció a Ceará con un gol tempranero de Alan Franco, en una demostración de que quieren cerrar un buen año.

En cuanto a antecedentes directos entre estos clubes, no hay muchos cruces históricos de relevancia: esta semifinal representa una de las confrontaciones continentales más importantes que ha vivido Independiente del Valle ante un equipo brasileño de peso. En ese sentido, la hipotética hazaña en Brasil sumaría al relato épico del club ecuatoriano.

Tácticamente, IDV buscará un planteo pragmático: orden, solidez en líneas bajas, presión controlada y aprovechar cualquier error del rival. En transiciones rápidas con Sornoza como conductor, intentará incomodar especialmente por los costados. Por su parte, Mineiro intentará posesión, ataque posicional y, una vez que rompa líneas, usar su fuerza ofensiva para desbordar.

Un punto clave será la gestión emocional y el manejo del momento. Independiente del Valle deberá manejar la tensión de jugar como visitante con carácter, mientras que Mineiro tendrá la presión de regalar poco en su propia casa y evitar sustos que lo lleven a una eliminación. De aquí saldrá el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025, esperando a su rival que saldrá de la llave entre la U. de Chile y Lanús.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: horarios del partido

El encuentro entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro está pactado para este martes 28 de octubre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del miércoles 29.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: canales de TV

El partido entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro se disputará en el Arena MRV, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. El choque también será televisado por DSports, canal del servicio de paga de DIRECTV, con su opción digital en DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

