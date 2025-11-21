Como suele suceder en la mayoría de clubes del mundo, sobre todo en aquellos que han tenido una temporada irregular, a final de curso se hace una evaluación exhaustiva sobre el rendimiento de todos los actores del equipo, en donde se incluye el nivel de los futbolistas y el trabajo del comando técnico. Este es el caso de Gremio, pues a pocas jornadas para que finalice el Brasileirao –con la posibilidad intacta de clasificar a la Copa Sudamericana–, ya empezó a tener un bosquejo de lo que será su 2026. ¿Qué pasará con Erick Noriega?

Sucede que, según la última información de Globo Esporte, Mano Menezes tiene altas probabilidades de continuar como entrenador principal para la próxima campaña, sobre todo después de su reciente triunfo por 2-1 sobre Vasco da Gama, donde Noriega no tuvo participación ya que todavía se encontraba de regreso a Brasil tras disputar la fecha FIFA de noviembre con la Selección Peruana. En ese sentido, todo se va clarificando de cara al 2026.

La citada fuente remarca que Menezes es del agrado de la nueva directiva que asumirá las riendas de Gremio desde diciembre, encabezada por Odorico Román como presidente electo. No solo eso, pues el respaldo es compartido con Luiz Felipe Scolari, quien seguirá como coordinador técnico y tiene un peso importante en las decisiones deportivas del equipo.

Entre los cambios que se avecinan y benefician a la permanencia de Mano Menezes, están las llegadas de Antônio Dutra Júnior como vicepresidente de Fútbol y Paulo Pelaipe como director ejecutivo; este último todavía tiene contrato con Cruzeiro, pero se espera que pueda sumarse al conjunto de Porto Alegre desde diciembre.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Gremio)

Recordemos que durante su campaña antes de ser elegido como nuevo presiento de Gremio, Odorico Román tuvo palabras de elogios sobre Mano Menezes. “Lo Admiro como entrenador. Creo que es un buen técnico, sabe cómo cohesionar al equipo. Cuando llegó, quizá no había suficientes jugadores para estructurar el equipo como él quería”, afirmó en su momento.

En esa misma línea, valoró las contracciones que llegaron a mitad de temporada, en donde está incluido Erick Noriega. “En el último mercado de fichajes, hizo buenas contrataciones. Consiguió crear un equipo más competitivo. Sin duda, Mano es uno de los mejores entrenadores de Brasil. No veo ningún problema si Grêmio rinde bien hasta el final del campeonato, con Mano al mando”, aseveró.

De esta manera, de confirmarse la permanencia del estratega de 63 años, sería una noticia que beneficiaría a Noriega respecto a sus aspiraciones para el 2026. Y es que desde su llegada al equipo tras su buen primer semestre con Alianza Lima, supo ganarse su confianza y siempre que estuvo disponible fue titular.

Eso sí, hay que precisar que para Mano Menezes la posición ideal para Erick Noriega es la zaguero central y seguirá jugando ahí mientras él siga como entrenador del equipo, o una eventualidad lo lleve a necesitarlo en la primera línea de volantes. Si tomamos en cuenta sus 13 partidos con Gremio, en 10 jugó de defensor. Se viene un 2026 con muchos retos para el ‘Samurái’.

Mano Menezes tiene encaminada su continuidad en Gremio para el 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 2-1 a Vasco da Gama, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Botafogo, en el compromiso correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 22 de noviembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nilton Santos.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

