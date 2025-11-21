Si bien Universitario de Deportes salió campeón de la Liga 1 con muchas semanas de anticipación, en la interna no quieren tomar a la ligera la fecha 19 del Torneo Clausura en irán con todo frente a Los Chankas, con el objetivo de llevarse un triunfo de Andahuaylas y cerrar invictos en el segundo certamen de la temporada. En ese sentido, Jorge Fossati, como la cabeza del grupo, habló de todo en último que diálogo con la prensa antes del viaje del plantel.

En un primer momento, el uruguayo se refirió a la responsabilidad que tiene Universitario de salir ante los ‘Guerreros’ con la seriedad que corresponde, respetando a la historia del club. “Cerrar el campeonato con responsabilidad por el club al que representamos. Universitario no puede salir nunca a la cancha si no es con seriedad y a buscar el mejor resultado”, afirmó.

En medio de su primera intervención sobre este encuentro ante Los Chankas, el ‘Nono’ no dudó en quejarse sobre la programación de la última fecha del Torneo Clausura y cuestionó que la ‘U’ no juegue domingo como el resto de los equipos. “Lo que tratamos de hacer es representar por encima de estas decisiones que uno no entiende, ya que nos toca jugar sábado cuando a los demás les toca domingo”, añadió.

En otro momento de la charla con la prensa, el director técnico de 71 años volvió a referirse a su futuro en la ‘U’ y criticó el mal rebote que han tenido algunas de sus declaraciones recientes, donde –según él– han tergiversado lo que ha dicho respecto a su continuidad en la institución crema, con la única finalidad de generar polémica con su nombre.

“No cambia nada de lo que empecé a decir en agosto, que ha sorprendido a algunos o ha hecho que otros tergiversen lo que yo dije, como siempre, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad”, señaló, visiblemente incómodo por el manejo de la información sobre su permanencia en el cuadro de Ate. Ojo, todavía tiene contrato hasta finales del 2026.

Jorge Fossati registra dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, fue tajante sobre lo que ya ha vendido diciendo desde hace varias semanas: esperará a reunirse con la directiva luego del partido con Los Chankas y recién ahí definirá su continuidad. “Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije”, aseveró.

Por último, al ser consultado sobre los posibles fichajes para la próxima semana, Jorge Fossati insistió en que no le pregunten nada relacionado a eso, cuando ni siquiera está seguro si seguirá o no en Universitario en el 2026. “A mí no me pregunten nada. Primero tengo que ver si yo voy a ser el técnico y eso lo voy a decidir después de la reunión. Vamos a tratar de cerrar el campeonato con broche de oro”, sentenció.

Jorge Fossati volvió a Universitario tras su breve paso por la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso y afrontar el parón por la fecha FIFA, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

