Con el cierre del Torneo Clausura, los clubes de la Liga 1 no han dejado de moverse en el mercado de pases y poco a poco van definiendo los principales detalles respecto a la conformación de sus planteles, pues saben que el tiempo apremia y cuando llegue diciembre el margen se irá reduciendo cada vez más. En ese sentido, el último jueves se pudo conocer qué pasará con Pablo Erustes, quien termina contrato con Deportivo Garcilaso y en su momento fue ofrecido a Universitario de Deportes.

Si bien en la ‘U’ valoraron el acercamiento del delantero de 31 años, en ningún momento iniciaron alguna negociación y todo quedó en un primer contacto. Tras esto, se abrió la posibilidad de que el argentino continúe en Deportivo Garcilaso, sobre todo porque su nacionalización está en trámite y desde la próxima temporada jugará la Liga 1 como un peruano más, por lo que no ocupará plaza de extranjero.

En el camino aparecieron Emelec de Ecuador y Erbil SC de Irak como alternativas, siendo este último un club que ya lo pretendió a mediados de este 2025. No obstante, por más que estas propuestas estuvieron bajo análisis, todo hace indicar que Pablo Erustes continuará en la Liga 1, aunque ya no como refuerzo de Universitario.

Pablo Erustes es el goleador histórico de Deportivo Garcilaso con 24 goles. (Foto: Getty Images)

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el delantero tiene todo avanzado con Melgar y solo es cuestión de días para que se defina su incorporación como fichaje para la próxima campaña, llegando como agente libre tras el cierre de su vínculo contractual con el ‘Rico Garci’. La propuesta del ‘Dominó’ es por un contrato por tres años.

Pablo Erustes tiene el visto bueno de Juan Reynoso y quiere que sea una pieza clave dentro de su engranaje ofensivo, buscando variantes distintas a las que ya tiene en su plantel. El ‘Cabezón’ quiere dejar atrás el cierre de temporada que tuvo su equipo y ahora solo apunta a cambiar la historia para llevar al ‘Rojinegro’ a los primeros planos del fútbol peruano, tal como pasó por última vez en el 2022, año en el que llegó a la final.

En cuanto a números, Erustes destacó con Deportivo Garcilaso a lo largo del 2025, siendo uno de los goleadores del campeonato con 15 goles en 31 partidos disputados, además de nueve asistencias; su aporte fue clave para que el cuadro cusqueño clasifique a la Copa Sudamericana 2026. Con esto, ¿qué delantero llegará a Universitario? El área deportiva, encabezada por Álvaro Barco, continúa trabajando en tomar la mejor decisión para la elección del ‘9’ extranjero.

Pablo Erustes está cerca de cerrar con Melgar. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso y afrontar el parón por la fecha FIFA, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

