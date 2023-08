En el Estadio Marcelo Bielsa, Newell’s Old Boys vs. Corinthians chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a la 5:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador (dos horas más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El duelo entre el Newell’s Old Boys y el Corinthians tendrá en los respectivos banquillos a Gabriel Heinze y a Vanderlei Luxemburgo, dos viejos conocidos de la afición del Real Madrid. El cuadro argentino ha enfrentado dificultades en sus duelos recientes, ya que no ha logrado obtener victorias.

El técnico ‘leproso’ ya advirtió, tras la derrota en la ida, de que el duelo en casa lo iba a “trabajar lo mejor posible” y que, para ello, cuenta con una plantilla, en la que figuran Brian Aguirre, Ramiro Sordo y Armando Méndez -quienes fueron suplentes el otro día y que podrían tener su oportunidad- que le “da esa posibilidad”.

El Corinthians viene de empatar este fin de semana (2-2) ante el Internacional, rival del River Plate en la Copa Libertadores, en el Campeonato Brasileño, en el que ocupa la zona media de la tabla, el decimocuarto lugar, con cinco victorias y cinco empates en 17 partidos.

Además, el ‘Timao’ ha experimentado una notable mejora en su desempeño durante las últimos pugnas disputadas. El triunfador de esta serie se medirá en los cuartos con el ganador de la eliminatoria entre el Estudiantes de La Plata argentino y el Goiás brasileño, que va por el momento con ventaja rojiblanca (3-0).

Newell’s vs. Corinthians: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

Newell’s vs. Corinthians: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Newell’s vs. Corinthians a través de ESPN, STAR Plus, DIRECTV, DGO y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Newell’s vs. Corinthians: ¿dónde se jugará el partido?

