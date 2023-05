Newell’s vs. Santos juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV y Fútbol Libre por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2023. Este compromiso está programado para este martes 2 de mayo desde las 7:30 p.m. en horario de Perú y a las 9:30 p.m. en horario de Argentina. Asimismo, se disputará en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en la provincia de Rosario (Argentina). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Newell’s Old Boys llega a este partido luego de haber empatado sin goles con Argentinos Juniors, en el duelo válido por la décima cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina 2023. La ‘Lepra’ no pudo trasladar al marcador su ligera superioridad y tuvo que conformarse con sumar un punto en condición de local.

A pesar de no haber aprovechado su localía para sumar tres puntos que hubieran sido importantes, Gabriel Heinze, director técnico de Newell’s se quedó conforme con el rendimiento de sus jugadores. “Me voy bien, muy conforme y tranquilo con lo que hicimos”, manifestó el entrenador tras el pitazo final.

Por otro lado, el ‘Gringo’ se refirió al comportamiento de la hinchada y a los reclamos que hicieron tras el 0-0, pues seguramente esperaban un resultado positivo por cómo jugó el equipo. El estratega dijo que será paciente y que poco a poco se verá su trabajo reflejado en el campo, pues está convencido de la idea de juego que tiene para su equipo.

“Sé cómo es la gente de Newell’s. He pasado momentos complicados acá y la gente siempre estuvo con nosotros. Vamos a trabajar para cambiar los silbidos por aplausos. Sé lo que es Newell’s, sé lo que es salir campeón como futbolista y lo que es pasarla mal. Hay que ver qué es ir para adelante para la persona que me lo dijo”, agregó.

“Vine al club a los 14 años, ¿quién me va a decir a mí lo que es este club? Haré todo lo posible para que las cosas salgan bien. No me gusta que me silben e insulten pero es parte de esto y voy a seguir trabajando. No tengo nada para esconder”, enfatizó.

Newell’s vs. Santos: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. México: 6:30 p.m.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Newell’s suma seis puntos en el Grupo E, luego de haber derrotado por 0-1 a Audax Italiano en la primera fecha y por 3-0 a Blooming en la tercera. Así, pues, con seis puntos está a una victoria de poner pies y medio en la siguiente instancia del torneo continental.

Santos, por su parte, llega a este partido después de haber vencido por 3-2 a América Mineiro, en el comportamiento correspondiente a la tercera fecha del Brasileirao. El equipo dirigido por Odair Hellmann suma cuatro puntos en la ‘Suda’, luego de haber vencido por 0-1 a Blooming y empatado sin goles con Audax Italiano.

¿Dónde ver el Newell’s vs. Santos?

El encuentro entre Newell’s y Santos será transmitido por las señales televisivas de DIRECTV Sports, el cual está dentro de la parrilla de canales del servicio de DIRECTV. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de DSports o en su defecto por Fútbol Libre TV.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo E?

¿Dónde se jugará el Newell’s vs. Santos?





