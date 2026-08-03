Este viernes se vivirá uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Universitario vs. Sporting Cristal volverán a verse las caras en el Estadio Monumental, en una nueva edición del denominado “clásico moderno” del fútbol peruano. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. De cara a este atractivo compromiso, en Depor repasamos cómo terminaron los últimos enfrentamientos entre cremas y celestes por la Liga 1.

En los últimos cinco enfrentamientos oficiales por la Liga 1, Universitario ha mostrado una ligera superioridad sobre Sporting Cristal. El cuadro crema registra cuatro victorias, los celestes solo una y los cinco compromisos restantes terminaron en empate, reflejando el dominio merengue en los últimos años.

El antecedente más reciente se disputó el 21 de febrero de 2026 por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Aquella noche, Sporting Cristal rescató un empate 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo luego de remontar una desventaja de dos goles. Universitario se había adelantado con tantos de Álex Valera y José Carabalí, mientras que Leandro Sosa y Yoshimar Yotún marcaron para sellar la igualdad.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: LFP)

En la temporada 2025, año en el que Universitario consiguió el tricampeonato nacional, los cremas se impusieron en ambos enfrentamientos ante Sporting Cristal. El primero fue un triunfo por 2-0 en el Estadio Monumental con goles de Edison Flores y Diego Churín. Luego, en el Torneo Clausura y en el Estadio Nacional, la ‘U’ volvió a celebrar al vencer 1-0 gracias a un tanto de Álex Valera.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: LFP)

En 2024, ambos equipos protagonizaron una intensa lucha por el Torneo Apertura. Sporting Cristal, dirigido entonces por Guillermo Farré, llegaba como líder del campeonato y se puso en ventaja con un gol de Santiago González. Sin embargo, Universitario reaccionó con anotaciones de Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Rodrigo Ureña para firmar una contundente remontada por 4-1, resultado clave en la conquista de su segundo torneo corto consecutivo.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: LFP)

La revancha celeste llegó en el Torneo Clausura de esa misma temporada. Sporting Cristal derrotó 2-1 a Universitario con goles de Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco en un partido vibrante que se definió en los minutos finales. José Rivera había empatado transitoriamente para los cremas a los 89′, pero apenas un minuto después apareció Pacheco para darle el triunfo a los rimenses.

Universitario vs. Sporting Cristal. (Foto: LFP)

De esta manera, cremas y celestes se preparan para disputar uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Más allá de los tres puntos, ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad y consolidarse como protagonistas en la pelea por el segundo campeonato de la temporada.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán este viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. (hora peruana) por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada. En países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el duelo comenzará a las 10:30 p.m., mientras que en España se jugará a las 3:30 a.m. del sábado 8 de agosto.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que cuenta con los derechos de televisión de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de las cableoperadoras DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y WIN TV. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante las plataformas L1 MAX, DGO, Claro Video y Movistar TV App.

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