A pocas horas del partido frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental, todo va quedando listo en Universitario de Deportes para afrontar un duelo que será clave en sus aspiraciones en este Torneo Clausura, el cual deben ganar si quieren estar más cerca del tan ansiado tetracampeonato. Héctor Cúper ha sido cauteloso durante la semana, pues la última derrota por 2-0 a manos de Cienciano lo ha invitado a reflexionar respecto a su sistema de juego, por lo que es muy probable que esta noche veamos el regreso del 3-5-2.

Todo surgió a raíz de un diálogo que hubo entre el plantel y el entrenador argentino, donde, según informaron en Al Ángulo, los líderes le manifestaron su opinión acerca del nuevo sistema que venían empleando y que no se sentían tan cómodos como cuando jugaban con línea de tres. Cúper los escuchó, hubo un intercambio de ideas y en conjunto dejaron abierta la posibilidad de usar el ya conocido 3-5-2 frente a Sporting Cristal.

Con esa variante sobre la mesa, el último jueves hubo un ensayo clave que podría darnos una luz sobre el planteamiento que aplicará la ‘U’ para superar a los rimenses jugando en casa. La alineación base fue con Diego Romero en la portería; Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la línea de tres; Andy Polo y César Inga como carrileros; Adrián Quiroz, Jorge Murrugarra y Jairo Concha en la volante; con Alex Valera y Gianluca Lapadula en la ofensiva.

Esto no quiere decir que será la formación que Héctor Cúper parará contra Sporting Cristal. El argentino fue aplicando algunas variantes sobre la marcha y recién durante la charla previa al partido le comunicará a los futbolistas cuál será la oncena inicialista. Por ejemplo, también probó a Ánderson Santamaría como líbero en lugar de ‘Tarzán’, una posición clave ya que dicho hombre jugará mano a mano con Hernán Barcos.

Jairo Concha será titular contra Sporting Cristal. (Foto: GEC)

En el centro del campo, Juan Manuel Requena alternó con Jorge Murrugarra en la medular, y Lisandro Alzugaray fue otra de las alternativas en lugar de Adrián Quiroz. Hasta el momento, según confirmaron en L1 Radio, el único fijo es Jairo Concha, quien tiene ganada su titularidad para arrancar como interior por derecha, con la misión de ser quien conecte con más frecuencia con los atacantes y con los carrileros cuando se desprendan en fase ofensiva.

En la delantera, además de probar la dupla Alex Valera-Gianluca Lapadula, Héctor Cúper ensayó movimientos con el binomio Alex Valera-José Rivera, el mismo que arrancó contra Cienciano y no tuvo buenas sociedades. El experimentado entrenador quiere ver si jugando de local y con un plan más ofensivo, sus hombres en ataque tendrán más chances de quedar en mejor posición frente a la portería rival.

Con dos triunfos y una derrota en lo que va del Torneo Clausura, en Universitario saben que nada está perdido y que todavía pueden reconducir su camino para llegar vivos a la recta final del campeonato. Sin embargo, si bien en el pasado reciente han sabido hacerse fuertes ante Sporting Cristal, no será un duelo sencillo. En la otra vereda Roberto Mosquera también está alistando su estrategia para salir airoso del Monumental.

Héctor Cúper llegó a Universitario tras el interinato de Jorge Araujo. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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