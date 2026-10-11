Corinthians sorprendió al fútbol brasileño al anunciar oficialmente la contratación de Clarence Seedorf como su nuevo entrenador. El neerlandés asumirá el mando del equipo paulista, que atraviesa un complicado momento deportivo y necesita reaccionar para evitar el descenso.

Seedorf llegará en reemplazo de Fernando Diniz, quien fue destituido tras la derrota frente a Internacional. La dirigencia del ‘Timão’ evaluó diferentes alternativas antes de llegar a un acuerdo con el exfutbolista, cuyo contrato se extenderá hasta diciembre de 2027.

El nuevo técnico tendrá una tarea complicada desde su llegada. Corinthians ocupa el puesto 16 del Brasileirao y está cerca de la zona de descenso, por lo que necesita sumar puntos para alejarse de los últimos lugares de la clasificación.

Además, el conjunto brasileño atraviesa una temporada difícil en las competiciones de eliminación directa, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. A ello se suma una racha de siete jornadas sin victorias en el campeonato local, una situación que aumenta la presión sobre el plantel.

“Asumir este desafío es un honor, pero también una enorme responsabilidad. Estoy aquí para dar todo de mí y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto y cada victoria”, expresó Seedorf en sus primeras declaraciones difundidas por el club.

Como futbolista, el neerlandés construyó una destacada trayectoria internacional. Defendió las camisetas de Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y AC Milan, además de conquistar cuatro títulos de la Champions League durante su carrera profesional.

Sin embargo, su experiencia como entrenador es más limitada. Seedorf dirigió al AC Milan, al Deportivo La Coruña y a la selección de Camerún, equipo al que estuvo al frente en 2019. Desde entonces, no había vuelto a asumir un cargo como director técnico.

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