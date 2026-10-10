Después de una intensa mini pretemporada en Cieneguilla y un par de amistosos frente a Palestino de Chile y Melgar, Alianza Lima volverá a la acción este domingo cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Si bien los íntimos marchan a seis puntos del primer lugar, la reciente derrota de Deportivo Garcilaso a manos de Sport Huancayo ha apretado aún más la tabla de posiciones y en La Victoria no quieren desaprovechar esta oportunidad para reducir distancias.

En ese sentido, Pablo Guede ya viene maquinando la alineación titular que podría parar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, la cual recién definirá en las próximas horas. Lo que también decidirá el director técnico de los blanquiazules es la presencia de Paolo Guerrero en la lista de convocados, pues físicamente no está al 100% y en las últimas horas se le pudo ver con una bota ortopédica, una clara señal de que tiene pocas chances de viajar a Cusco.

Otro detalle es la presencia de los tres futbolistas de Alianza Lima que estuvieron en la última convocatoria de la Selección Peruana y sumaron una importante cantidad de minutos en los cuatro amistosos en Norteamérica, frente a Estados, México, Canadá y Colombia: Jairo Vélez (302′), Marco Huamán (206′) y Renzo Garcés (288′). Según informaron en L1 Radio, Pablo Guede tiene pensando utilizar a los tres futbolistas en su formación inicial.

Paolo Guerrero no está al 100% físicamente para ser tomado en cuenta ante Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)

Más allá del desgaste físico con el que regresaron a Alianza Lima, el comando técnico considera que los tres jugadores están impecables para arrancar en la ciudad imperial. En ese sentido, conscientes de que necesitan ganarle a Cusco FC para tomar un segundo impulso en el Torneo Clausura, los victorianos no se guardarán nada y saldrán con todo al Garcilaso de la Vega.

En cuanto al sistema que empleará Pablo Guede, se sabe que no variará la estrategia que ha venido utilizando cada vez que visitó una ciudad de altura: 3-5-2. La línea de tres le permite a Alianza Lima ser un equipo más compacto para soportar los estragos de una ciudad con altitud, plantarse mejor de visita y así buscar el ataque al espacio como arma para generar peligro en campo rival.

Precisamente dicho esquema es el que Alianza Lima ensayó en sus amistosos frente a Palestino y Melgar, además de poner en práctica un proyecto de juego más defensivo y menos propositivo, pero sin dejar de pensar en el arco del contrario. Veremos qué tal le sale eso a Guede, considerando que Cusco FC es un rival que ha sabido hacerse fuerte de local con nueve triunfos, dos empates y solo dos derrotas en lo que va de la Liga 1 2026.

Alianza Lima buscará sumar de a tres ante Cusco FC en condición de visitante. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Melgar en un amistoso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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