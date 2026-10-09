Sport Boys busca fortalecer su vínculo con la hinchada chalaca con una propuesta especial. En el marco del lanzamiento de su camiseta conmemorativa del Señor del Mar, el club presentó Hincha Sponsor, una iniciativa que permitirá a sus aficionados dejar su nombre en una indumentaria que representa parte de la identidad y tradición del Callao.

La propuesta está dirigida a hinchas, familias y grupos organizados que quieran formar parte de esta edición especial. Para acceder a la experiencia, deberán realizar un pago único de S/5.000, que les permitirá colocar su nombre en la camiseta oficial que utilizará uno de los jugadores convocados durante los partidos en los que se vista esta indumentaria.

Uno de los detalles más importantes es que la iniciativa cuenta con un stock limitado de apenas 20 unidades. Además, el monto corresponde a una sola compra y no a un pago por cada partido en el que se utilice la camiseta, por lo que los participantes podrán asociar su nombre a esta edición especial bajo las condiciones establecidas por la institución.

La asignación de los nombres a los futbolistas se realizará de manera aleatoria. Sin embargo, el sistema contempla un ponderador que favorece a los jugadores que hayan acumulado más minutos de juego, incrementando la probabilidad de que los nombres sean asignados a ellos.

Pero la experiencia no termina con la inclusión del nombre en la camiseta. Al finalizar el periodo correspondiente, el comprador recibirá la indumentaria utilizada por el futbolista al que haya sido asignado, de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas por Sport Boys.

Asimismo, Hincha Sponsor incluye una entrada al Hospitality Marathon para cada uno de dos encuentros específicos, siempre que la compra se realice dentro de la fecha de corte correspondiente. Se trata de los partidos frente a Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 11, y FC Cajamarca, por la jornada 13.

Con esta iniciativa, Sport Boys apuesta por una forma distinta de involucrar a sus aficionados en una camiseta que rinde homenaje al Señor del Mar, una de las expresiones más representativas de la tradición chalaca. De esta manera, el club busca que los hinchas no solo acompañen al equipo desde las tribunas, sino que también puedan formar parte de una indumentaria especial y conservarla como recuerdo de su historia junto a la institución.

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