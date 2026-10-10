Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, expresó su molestia tras el empate frente a Melgar, encuentro en el que anotó dos goles. Pese a su destacada actuación individual, el atacante lamentó que el equipo crema no pudiera quedarse con la victoria.

El futbolista reconoció que Universitario no tuvo el inicio esperado y que esa situación terminó condicionando el desarrollo del partido. Sin embargo, resaltó la entrega de sus compañeros, quienes lucharon hasta el final en busca de un resultado favorable.

“Me voy molesto porque no pudimos darle vuelta al partido. Lo importante es el esfuerzo del equipo que no dejó de correr. Todavía quedan 6 fechas con rivales directos. A seguir trabajando. No empezamos bien el partido. Vamos a trabajar, vamos a levantar esto”, comentó Valera.

Asimismo, el delantero manifestó su desconcierto por la manera en que recibieron los dos goles de Melgar, especialmente porque, según indicó, Universitario se encontraba en una etapa del encuentro en la que buscaba atacar para cambiar el marcador.

“ No sé qué pasó, nos metieron dos goles en momentos cuando estábamos atacando. Ahorita no hay que lamentarse porque ya tenemos que pensar en el siguiente rival que es directo y sacar los 3 puntos”.

Valera también dejó en claro que el plantel debe dejar atrás lo sucedido y concentrarse en el próximo compromiso, considerando que se avecinan encuentros importantes frente a rivales directos en la lucha por sus objetivos.

Por otro lado, el atacante crema destacó la importancia de haber rescatado al menos un punto, pues considera que, cuando no es posible conseguir el triunfo, resulta fundamental evitar una derrota que pueda complicar sus aspiraciones.

“Lo importante es que, si no lo ganamos, hay que pelear y no perderlo. Todavía faltan 6 fechas, hay que pensar en positivo. Hay que ser autocríticos, hay cosas que estamos fallando y tenemos que mejorar”.

Finalmente, el delantero de Universitario insistió en que el equipo debe mantener una mentalidad positiva, analizar los errores cometidos y trabajar para corregirlos. Con seis fechas todavía por disputarse, Valera considera que el conjunto merengue tiene tiempo para mejorar su rendimiento y afrontar de la mejor manera los próximos desafíos.

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