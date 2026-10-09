Cristiano Ronaldo atraviesa una situación complicada con la selección de Portugal. El delantero abandonó la concentración del combinado luso antes del encuentro frente a Dinamarca por la Liga de Naciones, en medio de sus diferencias con el entrenador Jorge Jesus, y ahora afronta consecuencias disciplinarias por lo sucedido.

De acuerdo con la información difundida por medios portugueses, el futbolista recibió una suspensión preventiva mientras se evalúa su comportamiento. Esta medida no representa todavía la sanción definitiva, pues el consejo disciplinario deberá determinar el castigo correspondiente.

El reglamento de la Federación Portuguesa de Fútbol contempla sanciones para los jugadores que abandonen injustificadamente una concentración o incumplan sus obligaciones con la selección nacional. En el caso de Cristiano Ronaldo, la suspensión podría extenderse entre uno y seis meses.

Además del castigo deportivo, el atacante podría recibir una multa económica de entre 510 y 1.020 euros. La duración de la suspensión y la aplicación definitiva de estas medidas dependerán de la resolución disciplinaria.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

La salida del delantero se produjo en medio de un desacuerdo con Jorge Jesus. Según explicó el propio Ronaldo en un comunicado, el entrenador no habría cumplido los acuerdos que habían establecido sobre su participación en los encuentros de la selección.

El futbolista sostuvo que decidió marcharse después de sentirse perjudicado por lo ocurrido y reconoció que su comportamiento debía tener consecuencias. Asimismo, pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses por abandonar la concentración.

Pese a la controversia, Cristiano Ronaldo dejó claro que no renuncia a representar a su país. El atacante aseguró que continuará disponible para Portugal una vez que cumpla la eventual sanción y siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas.

¿Qué partidos podría perderse Cristiano Ronaldo?

Si finalmente recibe la sanción máxima de seis meses, el delantero podría perderse los cuartos de final de la Liga de Naciones, programados para marzo de 2027. Sin embargo, el número de encuentros que se perderá dependerá de la duración definitiva del castigo.

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