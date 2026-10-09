Alejandro Hohberg rompió su silencio sobre uno de los episodios más comentados de su carrera tras repasar las razones que desencadenaron su salida de Alianza Lima a finales de 2018. El atacante valoró su ciclo de dos temporadas en La Victoria, donde fue campeón nacional en 2017 y finalista en 2018, destacando que incluso rechazó ofertas del exterior porque pretendía quedarse. “Tuve una chance de renovar por tres años y mi idea era también darle continuidad a ese proyecto que Alianza estaba formando porque sentía que iba a ser importante para mí”; sin embargo, todo cambió y tiempo después acabó firmando en Universitario.

Pese a que las negociaciones para extender el vínculo iniciaron en septiembre de 2018, el panorama cambió drásticamente tras perder la final del Descentralizado ante Sporting Cristal. “Me reuní un montón de veces con algunos dirigentes para hacer la renovación, pero justo el 2018 en el Clausura nos metimos a la final por el Acumulado y al final todo se enfrió, no sé por qué, pero asumo que puede ser el resultado de la final”, explicó Hohberg en el programa Entre Ceja y Ceja, revelando además la postura que había manifestado a la directiva blanquiazul: “Sí, te puedo decir que la única condición que puse para renovar es que si me hablaban en septiembre, no iba a renovar el 7 de enero, porque si yo estaba en los planes quería que se haga así con tiempo, ya que en todo lo demás nos íbamos a poner de acuerdo”.

Llegado el 8 de enero de 2019 sin equipo, el futbolista vivió una situación particular en la capital al cruzarse de forma inesperada con Miguel Ángel Russo, recién asumido DT íntimo. “Por ahí que el club puede haber determinado que tenía que renovar del plantel y pasó por eso. Es más, ya era 8 de enero y no tenía club, en eso me encuentro con Miguel Ángel Russo y yo no lo conocía. Me lo encontré y me dijo que me quería, que me quería en su proyecto, pero no entendía bien qué es lo que pasaba y me lo preguntó a mí. Yo tampoco no tenía información”, relató sobre el cruce que le confirmó la falta de respuesta del cuadro victoriano.

El atacante descartó cualquier tipo de fricción o conflicto de fondo tras la culminación de su contrato con Alianza Lima. “Lo que sabía era que en septiembre se habló de la renovación, nunca hubo problema en lo económico, yo pensaba más en el tiempo. Entonces, creo que la cosa se enfrió y el club fue por otros jugadores, pero no más que eso, no es que haya pasado algo raro”, sostuvo sobre el cierre de las negociaciones.

Luego de esto, Hohberg tenía todo arreglado para sumarse a Real Garcilaso (hoy Cusco FC), teniendo ya contrato y pasajes definidos al regresar de sus vacaciones. Sin embargo, la intervención de Nicolás Córdova cambió su destino tras reunirse personalmente con él para presentarle la propuesta crema. “Cuando regreso, Nicolás Córdova fue a mi casa queriendo hablar conmigo. Hablamos como cinco o seis horas y me dijo que me quería en la ‘U’, y bueno, me convenció y se me despertó el desafío de decir que estuve a la altura de Alianza y que ahora podría hacerlo en la ‘U’, aunque obviamente al principio iba a ser un poco más complicado, pero me sentí en capacidad de poder hacerlo bien”, recordó el atacante.

El traspaso directo de La Victoria a Ate sacudió en su momento el fútbol peruano por la rivalidad entre ambas instituciones. Hoy, con 35 años y una sólida actuación con Cienciano, sobre todo en la Copa Sudamericana, la vigencia del ‘Enano’ lo mantiene como una de las opciones que suenan con fuerza para vestir la camiseta de la Selección Peruana en la fecha FIFA de noviembre.

Alejandro Hohberg es una de las figuras más destacadas de Cienciano en la presente temporada. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su última victoria por 2-0 ante CD Moquegua, Cienciano volverá a tener actividad dentro de unos días cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.





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