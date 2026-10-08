Oliver Sonne, uno de los jugadores que más ha utilizado Mano Menezes desde que asumió la dirección técnica de la Selección Peruana, no fue considerado en la última derrota por 2-0 ante Colombia tras liberado de la concentración luego de una evaluación médica. Así pues, recientemente se unió a los trabajos en el Burnley, desde donde dieron una actualización de estado físico después de haber estado con la ‘Bicolor’ por más de una semana.

Según las declaraciones de Mano Menezes, la liberación de Oliver Sonne se dio tras previa coordinación con el Burnley, pues si bien no estaba lesionado, desde Inglaterra solicitaron su presencia para que fuera evaluado. Recordemos que estuvo a punto de perderse el primer amistoso contra Estados Unidos por una molestia en la rodilla.

Así pues, en su más reciente diálogo con los medios de comunicación, Nicky Hayen, director técnico del Burnley, dio mayores detalles de cómo llegó el ‘Vikingo’ a territorio británico y cuál es el pronóstico de cara al compromiso de este sábado frente al Watford en condición de visitantes.

Hayen reveló que Sonne tuvo un pequeño problema en la zona donde estuvo arrastrando una dolencia, pero nada de consideración. Por lo tanto, confirmó que el lateral de la Selección Peruana entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros. “Tuvo un pequeño problema, pero hoy tuvo una sesión de entrenamiento completa”, afirmó.

Oliver Sonne tiene contrato con el Burnley hasta junio del 2029. (Foto: Getty Images)

Burnley Express, medio que cubre el día a día de los ‘Clarets’, sostuvo: “(Nicky) Hayen también reveló que Oliver Sonne está en plena forma y goza de buena salud, a pesar de que el lateral derecho sufrió un susto por una lesión mientras estaba concentrado con la Selección Peruana”.

Oliver Sonne ha disputado siete de los ocho partidos del Burnley en lo que va de la Championship 2026-27, siendo titular en cinco de esos encuentros. Asimismo, el futbolista fue titular contra el Notts County por la primera ronda de la EFL Cup.

Si Hayen así lo considera, el peruano-danés podría arrancar de titular este fin de semana contra el Watford en Vicarage Road, donde el Burnley está obligado a ganar para sumar su primera victoria de la temporada. El equipo del peruano marcha en la cola de la tabla de posiciones cuatro puntos tras cuatro derrotas y cuatro empates.

Oliver Sonne registra 20 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Burnley?

Luego de igualar por 1-1 con el Derby County, Burnley volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Watford, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 de la Championship 2026-27. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 9:00 a.m. y se disputará en Vicarage Road (Hertfordshire, Inglaterra).

En cuanto a la transmisión, esta estará disponible para toda Latinoamérica por la señal de Disney Plus Premium, a la cual se puede acceder en su versión de paga tanto en TV como para dispositivos móviles. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todos los detalles de lo que haga Oliver Sonne en las plataformas de Depor.

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