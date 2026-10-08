La recta final del campeonato peruano cada vez se pone más reñido para los clubes que pelean la parte de arriba de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, por eso que todos esperan llegar con sus planteles completos sabiendo que necesitarán de sus mejores armas para afrontar las próximas 7 fechas restantes que quedan. Pero como no todo es color de rosa, algunos clubes ya empiezan a perder piezas claves tras la exigencia de toda la temporada. Uno de ellos es Universitario de Deportes, que tendrá un durísimo duelo frente a Melgar, que corresponde a la Fecha 11.

Pensando en este exigente compromiso que se desarrollará en el estadio Monumental, el director técnico argentino Fabián Bustos brindó una reveladora conferencia de prensa para analizar el difícil panorama del equipo, que vuelve a la actividad tras el parón de selecciones.

Durante la extensa charla con los diversos medios de comunicación, el estratega merengue sorprendió a toda la hinchada al confirmar la dolorosa y sensible ausencia del zaguero argentino Matías Di Benedetto. El defensor no logró recuperarse a tiempo y quedó totalmente descartado para integrar la lista de convocados frente al complicado conjunto dominó.

Matías di Benedetto no llegará al partido con Melgar en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

Consultado directamente sobre el actual estado de salud del futbolista sudamericano, el entrenador brindó muchísima calma explicando que su rehabilitación avanza positivamente y muy pronto estará de regreso. “Matías Di Benedetto está muy bien, viene en recuperación normal. No está para este fin de semana, probablemente se junte a sus compañeros la semana próxima”, detalló.

Lo que se pudo conocer es que ‘Mati’ no se habría recuperado al 100% en un desgarro sufrido fechas anteriores. A pesar de haber tenido actividad futbolística en estas condiciones, el técnico argentino preferiría preservar su integridad para las próximas fechas que son vitales.

Analizando el rendimiento táctico mostrado recientemente y las posibles variantes para este exigente partido como locales, el técnico aclaró que continúan puliendo distintos detalles. “Corregir suena como que se hubiese estado haciendo las cosas muy mal, y la realidad es que siempre hay cosas por mejorar”, precisó.

Para conseguir superar este duro escollo arequipeño frente a sus fieles aficionados en las tribunas del coloso de Ate, el director técnico buscará dotar a todo el plantel de los mayores recursos ofensivos posibles. “Vamos a intentar poner nuestro granito de arena para que ellos tengan herramientas con la que puedan conseguir el resultado”, argumentó.

El regreso de uno de los últimos refuerzos

En los entrenamientos de hoy, que contó con la presencia de la prensa nacional, también se notó la ausencia del panameño Jorge Gutiérrez, que fue convocado por su selección en la ventana de amistosos de esta última fecha FIFA. Por lo que, en su caso, la ausencia no es por una lesión si no por un regreso un tanto tardío.

“Jorge Gutiérrez ha llegado a las 11 de la mañana porque ha jugado al otro lado del planeta, fue un viaje muy complicado y por eso no ha estado en los entrenamientos. Vi parte de ese partido, hace una asistencia. Cuando esté a disposición seguramente lo vamos a tener en cuenta porque nos conocemos, es un buen jugador y está en un buen momento”, aseguró.

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