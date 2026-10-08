La Selección Peruana ya terminó su gira por Norteamérica y tendrá que pasar página rápidamente. El equipo de Mano Menezes cerró la última fecha FIFA con una derrota por 2-0 ante Colombia y ahora tiene la mira puesta en su próximo desafío internacional, con el objetivo de corregir los errores que quedaron expuestos en estos últimos compromisos, especialmente vinculados a lo defensivo y a la poca generación de juego en campo contrario.

La respuesta está en la siguiente ventana de selecciones. La fecha FIFA de noviembre de 2026 se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre, por lo que en ese periodo la ‘Bicolor’ volverá a disputar partidos internacionales. Esta será, además, la última ventana FIFA del año.

Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en la definición de los amistosos que afrontará el combinado nacional. La intención es que Perú dispute una serie de partidos ante un rival sudamericano, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el seleccionado que estará al frente del equipo dirigido por Mano Menezes.

Una de las alternativas que viene tomando fuerza es que la Selección Peruana vuelva a jugar en territorio nacional. Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, reveló que existe la posibilidad de organizar un duelo en Arequipa, ciudad que aparece como una de las principales opciones para recibir al equipo en noviembre.

La idea de jugar en altura forma parte de la planificación del comando técnico para los próximos compromisos. De hecho, el propio Mano Menezes señaló previamente que la intención es que Perú tenga al menos uno de sus partidos de noviembre en una ciudad de altura, mientras la Federación define el rival y la sede definitiva.

Jean Ferrari adelantó que los próximos amistosos de la Selección Peruana podrían disputarse en Arequipa. (Foto: ITEA Sports)

Selección Peruana cayó tres puestos en el ranking FIFA

El mal momento de la ‘Bicolor’ también tuvo consecuencias en el ranking FIFA. Tras los resultados conseguidos en la última fecha internacional, Perú perdió tres posiciones y ahora aparece en el puesto 53 de la clasificación mundial. El cuadro nacional suma 1450.95 puntos en la reciente actualización.

La caída está relacionada con el rendimiento de la Selección Peruana en sus últimos compromisos. En la reciente gira por Norteamérica, el equipo de Mano Menezes empató 1-1 con México y perdió frente a Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), por lo que no pudo conseguir ninguna victoria en esta fecha FIFA.

Con este escenario, los amistosos de noviembre tendrán una importancia especial para la ‘Blanquirroja’. Además de servir para seguir probando jugadores y ajustar el funcionamiento del equipo, serán la siguiente oportunidad para conseguir resultados que permitan cerrar el 2026 con mejores sensaciones y empezar a recuperar terreno en el ranking internacional. La próxima actualización del ranking FIFA está prevista para el 18 de noviembre.

Así, la Selección Peruana volverá a competir entre el 9 y el 17 de noviembre, aunque todavía deberá esperar para conocer oficialmente a su rival o rivales, las fechas exactas de los partidos y la sede definitiva. La FPF apunta a cerrar esos detalles en los próximos días mientras Mano Menezes empieza a planificar la siguiente convocatoria.

La Selección Peruana registra ocho partidos con Mano Menezes como entrenador. (Foto: ITEA Sports)

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