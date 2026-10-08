Cristiano Ronaldo hizo noticia en los últimos días, luego de abandonar la concentración de la selección de Portugal, cuando aún tenía compromisos oficiales en la Nations League. Inmediatamente, regresó a Arabia Saudita para sumarse a los entrenamientos de su club, Al Nassr, para enfocarse en el próximos partidos a nivel doméstico y seguir prendido de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Si bien su decisión, explicada por el mismo jugador, no fue por un tema físico sino personal, muchos se preguntan cómo está y si será considerado este fin de semana. Al respecto, el propio entrenador de su equipo, el griego Ange Postecoglou, se encargó de confirmar que ‘CR7′ se encuentra en buenas condiciones para seguir aportando en el campo con su jerarquía y liderazgo.

“Cristiano ha regresado en buena forma, está preparado mental y físicamente, y eso es lo más importante para nosotros”, apuntó el estratega de 61 años ante los medios de prensa interesados en la actualidad del máximo goleador de la historia del deporte.

Asimismo, también fue consultado sobre cuál es su postura frente al problema en la interna de Portugal que tuvo Cristiano Ronaldo con el entrenador de su seleccionado nacional, Jorge Jesus.

“En cuanto a la selección y su incidente, yo he sido entrenador de selecciones y odiaba que los entrenadores de clubes comentaran los sucesos de las selecciones. Ronaldo ha jugado con nosotros con todo su esfuerzo, su moral está muy alta y ahora soy su entrenador en el Al Nassr. Es un refuerzo para nosotros y no me gusta hablar de lo que ocurrió en la selección de su país”, apuntó sin entrar en polémicas o agranda el tema.

Cristiano Ronaldo lució con buen semblante en los últimos entrenamientos de Al Nassr.

Aún no se sabe si Cristiano Ronaldo volverá a vestir la camiseta de Portugal, donde también es el goleador histórico tanto de su país como a nivel de selecciones. Ha manifestado su molestia por el trato recibido y hasta apuntó que aceptaría cualquier sanción disciplinaria, pues sabe que no fue correcto retirarse de la concentración sin previo aviso ni autorización.

“Decidí abandonar el campo de entrenamiento sin esperar otra promesa incumplida. Después del Mundial de 2026, preparé una carta al pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo”, escribió en parte de su comunicado.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

Al Nassr, tras varios días de receso por la fecha FIFA, regresa a la competencia oficial este viernes 9 de octubre cuando enfrente a Al Diriyah, por la octava jornada de la Saudi Pro League. El equipo del portugués, disputadas siete jornadas, suma 16 puntos, solo dos menos que el líder del campeonado Al Hilal.

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