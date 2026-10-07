Lionel Messi cerró el último martes una etapa histórica con la Selección Argentina. El ‘10’ disputó ante Benín su último partido con la ‘Albiceleste’ en el Estadio Monumental, en una jornada cargada de emoción que también generó reacciones de futbolistas de todo el continente. Uno de ellos fue Alan Cantero, delantero de Alianza Lima, quien no dudó en dedicarle un sentido mensaje a su máximo ídolo.

A través de su cuenta de Instagram, el atacante blanquiazul recordó el legado que deja Messi luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta argentina. “Qué afortunados fuimos de verte jugar, Lionel. Gracias por tu fútbol y por enseñarnos que hay que intentarlo una vez más y no bajar los brazos nunca a pesar de todo. Sos y serás el más grande de la historia. Eternamente, gracias ’10’”, escribió, acompañando sus palabras con imágenes del astro argentino. La despedida de Messi se produjo después de la victoria por 3-0 sobre Benín, en un encuentro en el que también marcó uno de los goles.

El mensaje tiene un significado especial porque Alan Cantero no se limita a admirar al capitán argentino desde lejos. El futbolista de Alianza Lima tuvo la oportunidad de enfrentarlo y conocerlo personalmente durante la Tarde Blanquiazul 2026, cuando el conjunto íntimo derrotó por 3-0 al Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva. Aquella noche, el delantero argentino cumplió uno de los sueños que había confesado públicamente semanas antes: compartir una cancha con su máximo referente.

De hecho, Cantero había adelantado antes del amistoso que enfrentarse a Messi sería algo difícil de imaginar. “Será una locura, la verdad. Es un partido que si uno se pone a pensar, nunca me imaginé enfrentarme a Messi, a Suárez, a De Paul, a toda esa clase de jugadores que para mí son referentes. Messi es mi ídolo, lo tengo tatuado. Va a ser cumplir un sueño”, manifestó en la previa de aquel compromiso. El atacante incluso esperaba poder quedarse con una fotografía o un recuerdo junto al argentino.

La publicación de Alan Cantero en su cuneta de Instagram tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. (Imagen: Instagram)

El momento terminó siendo todavía más especial de lo que imaginaba. Tras el pitazo final en Matute, Cantero se acercó a Messi, lo abrazó y le mostró el tatuaje que tiene en el muslo derecho con el rostro del campeón del mundo. El rosarino reaccionó con una sonrisa y ambos intercambiaron camisetas, una escena que dejó al futbolista de Alianza Lima visiblemente emocionado. “Es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico, estoy viviendo un sueño”, contó después del partido.

Pero aquella experiencia no quedó solamente en el recuerdo de una fotografía o una camiseta. Alan Cantero también destacó la impresión que le dejó el propio Messi durante ese breve encuentro. “Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, explicó el delantero.

Meses después de aquel momento, la despedida del argentino con su selección volvió a tocar una fibra especial en el atacante aliancista. Cantero no solo recordó al futbolista que marcó su inspiración desde niño, sino también todo lo que representa para quienes crecieron viéndolo jugar, ganar y superar los momentos más complicados con Argentina. Por eso, su mensaje no estuvo centrado únicamente en los títulos, sino también en la enseñanza que dejó durante su carrera.

Así, mientras Lionel Messi puso punto final a su historia con la Selección Argentina en una noche inolvidable en el Monumental, Alan Cantero volvió a dejar en claro que aquella experiencia vivida en Matute permanecerá como uno de los recuerdos más importantes de su carrera. El delantero de Alianza Lima tuvo frente a frente a su ídolo, consiguió abrazarlo, mostrarle el tatuaje que lleva en su honor y quedarse con su camiseta. Ahora, ante el adiós definitivo del ‘Leo’, solo pudo devolverle el gesto con un último mensaje: “Eternamente, gracias ’10’”.

Alianza Lima e Inter Miami se enfrentaron en Matute por la Tarde Blanquiazul 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Melgar en un amistoso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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