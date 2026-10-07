Después de cuatro amistosos en territorio norteamericano, la conclusión que dejó la Selección Peruana de Mano Menezes es solo una: es lo que tenemos y nos va a costar una vida afrontar las Eliminatorias para el Mundial 2030. Un 4-1 a manos de Estados Unidos, un empate por 1-1 frente a México y dos derrotas por 2-0 ante Canadá y Colombia, respectivamente, fue el saldo que dejó esta aventura de la ‘Bicolor’. En medio este mar de lamentables certezas, la última actualización del ranking FIFA refleja perfectamente el lugar en el que estamos.

Según la actualización en al portal de la FIFA, la Selección Peruana perdió tres posiciones respecto a su última ubicación y en estos momentos se sitúa en el puesto 53 del ranking. Los puntos perdidos en este apartado se dieron por la derrotas ante Estados Unidos (-2.91), Canadá (-3.89) y Colombia (-2.55), mientras que la igualdad con México supuso sumar algunos puntos (+2.59), pero insuficientes para no caer tres casilleros.

Estando en el puesto 53, la Selección Peruana vuelve a ubicarse donde estuvo entre diciembre del 2025 y abril de este año. La ‘Blanquirroja’ estuvo en el puesto 52 en junio y en el 50 julio, luego del Mundial 2026; claramente los malos resultados de las dos últimas semanas pesaron para que esto suceda.

Si revisamos solo la selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), la ‘Bicolor’ se ubica como la segunda peor de esta parte del mundo, solo por encima de Bolivia que está en el puesto 78 del ranking FIFA. Argentina, segunda en la general, es la mejor de este continente. Le siguen Brasil (6), Colombia (11), Uruguay (20), Ecuador (24), Paraguay (33), Venezuela (49) y Chile (50).

Perú no sumó triunfo alguno en sus últimos cuatro amistosos. (Foto: ITEA Sports)

Después de estos amistosos entre septiembre y octubre, la Selección Peruana deberá esperar al próximo mes para afrontar nuevos encuentros de preparación. Aunque todavía no se han confirmado a los rivales, en el tintero están los nombres de Bolivia y Costa Rica como posibles contrincantes.

Mano Menezes fue enfático al señalar que después de haber enfrentado a cuatro selecciones mundialistas y con mejor presente que el nuestro, ahora es momento de rivalizar con equipos que más o menos están a nuestra altura para empezar a cosechar victorias. El plantel lo necesita para recuperar confianza y empezar a creer en el proyecto que apunta a la Copa del Mundo 2030.

“Pudimos aprovechar para jugar con adversarios menores, para poder ganar. Ahora tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”, apuntó el brasileño en conferencia de prensa. Pronto tendremos mayores detalles de los próximos compromisos de la ‘Blanquirroja’.

Mano Menezes registra ocho partidos al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR