El enfrentamiento entre Al Nassr de Arabia Saudita y Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos paralizará el continente asiático al poner cara a cara a dos de los equipos más grandes de la región en la fase de liga de la Champions League. De hecho, para nosotros hay un atractivo especial pues Renato Tapia medirá fuerzas de manera directa frente al poderío ofensivo liderado por Cristiano Ronaldo.

En este cruce, ambos clubes se juegan puntos cruciales para afianzarse en los puestos de clasificación directa a la fase eliminatoria de la máxima competición continental. Una victoria para Al Nassr significaría consolidar su candidatura al título asiático, mientras que para el cuadro emiratí de Al Wasl representa la oportunidad de dar el golpe sobre la mesa en calidad de visitante.

Al Nassr llega motivado y en un ritmo demoledor luego de haber superado 3-1 a Al Faisaly en su último encuentro del torneo local, manteniendo una racha positiva basada en su efectividad de cara al arco rival. La escuadra dirigida por Stefano Pioli luce como una maquinaria aceitada que propone un fútbol directo y agresivo, haciéndose especialmente fuerte cuando le toca cerrar partidos en condición de local.

Por su parte, Al Wasl arriba a esta cita con la moral en alto tras sellar una apretada clasificación a los cuartos de final de la President’s Cup mediante la tanda de penales. Con Renato Tapia como uno de sus baluartes, el equipo emiratí apuesta por un bloque defensivo ordenado y trata de aprovechar su contundencia para conseguir los resultados.

El foco principal de los reflectores vuelve a depositarse sobre Cristiano Ronaldo, quien llega a este duelo en un momento estelar tras alcanzar los 982 goles oficiales en su carrera profesional. El atacante de 41 años firmó un tanto en la victoria frente a Al Faisaly para estirar su hegemonía y colocarse a tan solo 18 anotaciones de la mítica marca de los 1,000 goles, acumulando 836 festejos a nivel de clubes y 146 con la selección absoluta de Portugal.

Las claves del duelo pasarán por el cerrojo que logre estructurar Al Wasl en la medular para evitar que balones filtrados conecten con ‘CR7’. Tapia tendrá la misión principal de cortar los circuitos de los locales para frenar la arremetida árabe, mientras que Cristiano buscará extender su racha goleadora en la Champions asiática para seguir agigantando su leyenda y acercar a Al Nassr a la cima del certamen.

Renato Tapia viene disputando doble competencia con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. (Foto: Al Wasl)

¿Cuándo juega Al Wasl de Renato Tapia?

Luego de vencer por penales a Ittihad Kalba, Al Wasl volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Al Nassr, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League de Asia 2026. Dicho encuentro está programado para el lunes 26 de octubre desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el King Saud University Stadium de Riad, Arabia Saudita.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de Disney Premium, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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