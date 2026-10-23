Universitario de Deportes volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura después de su último triunfo por 4-1 sobre Alianza Atlético, manteniendo viva la ilusión de sus hinchas de conseguir el tetracampeonato a fin de año. Sin embargo, la planificación deportiva para la próxima temporada es algo en lo que la administración ya viene trabajando en silencio, pues recientemente se reveló una reunión clave con un futbolista que podría volver en el 2027.

Se trata de José Carabalí, lateral y carrilero que perteneció a la ‘U’ hasta mediados de este año y decidió fichar por la Liga Deportiva Universitaria de Quito para volver a su país, alegando asuntos personales. No obstante, en los próximos meses podrían darse las condiciones para su vuelta.

Según revelaron en el programa Hablemos de MAX, Carabalí tuvo una reunión con Franco Velazco en Ecuador, aprovechando que hace poco el administrador de Universitario estuvo en dicho país a propósito de la participación del equipo femenino en la Copa Liberadores.

José Carabalí se marchó a LDU de Quito tras su último paso por Universitario. (Foto: Getty Images)

El reporte señala que ambos estuvieron juntos en uno de los partidos de las ‘Leonas’. Así pues, esta reunión abre la posibilidad de inminente negociación pensando en repatriarlo para el año que viene, algo que se definirá con el correr de los meses.

Como se sabe, luego de marcharse a LDU, José Carabalí intentó volver a la ‘U’ cuando se abrió el libro de pases en el Torneo Clausura. Sin embargo, las condiciones no estaban dadas en un momento donde el club decidió priorizar otros aspectos a reforzar dentro del plantel.

El campeón con Universitario en el 2025 tiene contrato con LDU hasta finales del 2029, por lo que su regreso a tienda crema no sería una negociación sencilla de destrabar, ya que tendría que haber un diálogo de club a club o el propio futbolista podría conseguir su desvinculación de mutuo acuerdo. Veremos cómo se desarrolla esta noticia en los meses que se vienen.

José Carabalí llegó a Universitario por primera vez a comienzos del 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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