Sporting Cristal es el actual líder del Torneo Clausura 2026 –los mismos que Sport Huancayo, aunque con una mejor diferencia de goles– y la ilusión en el Rímac está más latente que nunca pasa por fin romper la racha de no levantar el título nacional desde el 2020. Sin embargo, a poco para que finalice el año, el área deportiva no ha dejado la planificación para el final y ya viene moviéndose de manera silenciosa en el mercado de pases en Sudamérica, buscando las piezas ideales pasa simarse al proyecto celeste para el 2027.

En ese sentido, según reportó este viernes el portal MrOFFSIDER, Sporting Cristal está tras los pasos de Alejandro Tobar, volante de 26 años que actualmente milita en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y coincidentemente es compañero de un exjugador rimense, Jesús Pretell. La citaba fuente añade que el mediocampista estaría buscando su salida ante las pocas oportunidades que ha recibido en lo que va de la temporada.

Tobar llegó a LDU a inicios del 2026 luego de haber tenido un gran 2025 en Deportivo Cuenca. Este salto en su carrera significó mucho para él, pues sabía que iba a pelear por el título y cosas importantes a nivel internacional, no por nada el conjunto universitario llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, en donde cayó eliminado ante Palmeiras. Sin embargo, no consiguió convencer con su juego y fue perdiendo protagonismo con el correr de los meses.

En unas recientes declaraciones a medios ecuatorianos, Alejandro Tobar dejó en claro que su poca continuidad se debe a una decisión estrictamente futbolística del entrenador Gustavo Álvarez, y no a algo externo o a supuestas malas actitudes durante los entrenamientos. Pese a esta aclaración, su panorama no ha cambiado y desde tierras norteñas informan que lo más seguro es que se marche del club en el 2027.

Tobar puede jugar como mediocentro o interior, cumpliendo labores mixtas o de creación, destacando su capacidad para llegar al área rival, ya sea para anotar o habilitar a sus compañeros. No por nada marcó 12 goles y dio 12 asistencias con Deportivo Cuenca en el 2025. Un detalle no menor es que tiene contrato con LDU hasta finales del 2028, algo que podría ser crucial si Sporting Cristal quiere negociar por su pase.

Por otro lado, MrOFFSIDER agregó que los bajopontinos no son los únicos detrás del mediocampista nacido en Ibarra, pues Cienciano también ha consultado por él. Es decir, el ecuatoriano tiene sobre la mesa dos posibilidades para mudarse a la Liga 1 en el 2027. Veremos cómo termina desarrollándose este interés en los meses siguientes y si finalmente termina concretándose su fichaje a uno de estos dos clubes.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 4-2 a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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