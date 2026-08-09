Alianza Lima rescató un empate ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Tras el encuentro, el encargado de tomar la palabra fue el goleador del partido, Federico Girotti, quien habló sobre la entrega del equipo y reveló el mensaje que les dio Pablo Guede luego de terminar el primer tiempo en desventaja.

“Creo que fuimos superiores durante todo el partido”, afirmó Girotti al analizar el encuentro. Sin embargo, reconoció que durante el primer tiempo el equipo tuvo problemas para presionar y quedó expuesto ante las salidas rápidas del rival.

El atacante explicó que el panorama cambió después de esos primeros minutos. “Después fuimos dominadores”, señaló, destacando el control que Alianza Lima consiguió sobre la pelota y el juego durante buena parte del compromiso.

Girotti también reconoció que el equipo volvió a salir desconcentrado tras el descanso. “En los primeros cinco minutos del segundo tiempo nos llegaron dos o tres veces”, comentó, aunque luego Alianza volvió a tomar el control.

El delantero destacó las ocasiones generadas y lamentó no haber conseguido los tres puntos. “Da bronca porque era un rival al que acá en Lima se le podía sumar de a tres”, manifestó, aunque consideró que el punto obtenido también termina siendo positivo.

En el plano personal, Girotti celebró haber vuelto a marcar con Alianza Lima. “Estoy contento por marcar mi tercer gol con Alianza Lima”, expresó, luego de atravesar tres partidos sin convertir desde su último tanto en Cajamarca.

El argentino aseguró que nunca perdió la tranquilidad pese a la espera por volver a anotar. “Yo estaba tranquilo, sabía que me iban a quedar ocasiones y que tenía que seguir intentando”, explicó, agradeciendo además la confianza de sus compañeros y del comando técnico.

Finalmente, Girotti reveló qué les pidió el entrenador durante el entretiempo. “Nos pidieron ajustar un poco el retroceso y la presión”, contó, y cerró con una contundente valoración del juego íntimo: “No hay rival en la liga que nos pueda superar” cuando Alianza logra poner la pelota al piso.

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