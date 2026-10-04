El escenario del arco de la Selección Peruana parece haber cerrado definitivamente una de sus opciones de futuro con un representante en el extranjero. Diego Kochen, el joven guardameta de raíces peruanas cuyo pase pertenece al FC Barcelona de España y que actualmente ataja en el Lyngby de Dinamarca, ha dado pasos agigantados para consolidar su trayectoria internacional defendiendo la camiseta de Estados Unidos al debutar como titular en el amistoso ante México.

La reciente fecha FIFA dejó en claro las intenciones del guardameta nacido en Miami. Tras sumar sus primeros minutos internacionales ingresando precisamente frente a la Selección Peruana, Kochen dio el salto definitivo al consolidarse como el arquero titular en el clásico de la Concacaf, donde Estados Unidos se impuso con autoridad por 3-0 ante la Selección de México.

En aquel choque frente al conjunto azteca, Kochen demostró las virtudes que lo llevaron a formarse en La Masía. Con gran sobriedad bajo los tres palos, el portero mantuvo su portería en cero durante los 90 minutos. “Es una noche muy especial para mí. Debutar como titular en un partido de este nivel, ante un rival como México y lograr mantener la portería en cero con una victoria así de contundente es algo con lo que uno sueña desde niño”, declaró tras el pitazo final.

“Le agradezco enormemente al entrenador y al grupo por la confianza que me han dado desde el primer día. Sentir el respaldo de tus compañeros en la cancha te da la tranquilidad para hacer tu trabajo de la mejor manera”, aseguró Kochen, de madre peruana y padre venezolano. Al nacer en Estados Unidos, optó por defender la camiseta de su país de nacimiento.

Diego Kochen debutó como titular en el arco de Estados Unidos y dejó su valla invicta ante México. (Foto: Getty Images)

A pesar de haber expresado en reiteradas ocasiones su afecto por el Perú —país de origen de su madre y donde conserva lazos familiares muy cercanos—, el guardameta reafirmó que profesionalmente se siente identificado con el proyecto deportivo de Estados Unidos. “Mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”, sentenció, disipando cualquier especulación sobre un eventual cambio de federación.

Desde el entorno de la Selección Peruana, el seguimiento hacia el guardameta venía realizándose desde sus primeras etapas en las divisiones menores del FC Barcelona. Sin embargo, no haberlo seguido desde muy temprano y la firme convicción del futbolista por representar a su país de nacimiento terminaron por inclinar la balanza hacia la federación estadounidense.

“Mi mente y toda mi energía están puestas en seguir creciendo aquí, aprovechar cada oportunidad que me toque y defender esta camiseta con todo. Trabajamos día a día para que el equipo siga fuerte de cara a lo que viene”, declaró Kochen tras la victoria ante México, despejando cualquier duda de vestir otra camiseta a futuro. De hecho, buscará seguir en la órbita de Mauricio Pochettino.

Con su titularidad consumada, una actuación destacada ante México y una postura clara sobre su presente y futuro, Diego Kochen deja asentado cuál será su rumbo internacional. Para la Selección Peruana, resultó siendo una oportunidad perdida por tratarse de un arquero con actualidad internacional y gran proyección.

Diego Kochen tiene madre peruana. (Foto: Getty Images)

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