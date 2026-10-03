La Selección Peruana ya empezó a planificar lo que será su participación en la próxima fecha FIFA de noviembre. Mientras el comando técnico de Mano Menezes evalúa las mejores opciones para cerrar el año con amistosos internacionales, en Bolivia confirmaron que recibieron una invitación para enfrentarse a la ‘Bicolor’.

La información fue revelada por José Antonio Claure, gerente de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quien explicó que la entidad viene analizando distintas propuestas para disputar partidos durante la próxima ventana internacional. Entre las alternativas aparece un encuentro frente a Perú, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

De acuerdo con Claure, la FBF también recibió una invitación para medirse ante Chile. Por ello, la federación boliviana se encuentra revisando diferentes aspectos antes de tomar una decisión definitiva, entre ellos las fechas disponibles, los escenarios y la logística que implicaría cada compromiso.

“Tenemos algunas invitaciones para jugar contra Perú. Hemos trabajado también con invitaciones para jugar contra Chile. Estamos validando todo el tema del esquema, días, fechas, estadios. Habrá que ver cuál es la mejor logística, pero la idea es que juguemos dos partidos en fechas internacionales en noviembre para cerrar esta gestión de acuerdo a la normativa”, dijo a Diez Bolivia.

¿Cuándo se conocerá la respuesta de Bolivia sobre enfrentar a Perú?

Por ahora, la Federación Boliviana de Fútbol todavía no ha confirmado cuál será su rival para la próxima fecha FIFA. Claure explicó que la institución prefiere esperar hasta tener todos los aspectos contractuales y logísticos definidos antes de realizar cualquier anuncio oficial.

De esta manera, habrá que esperar algunos días para conocer si Bolivia finalmente acepta la propuesta para enfrentar a la Selección Peruana o si termina inclinándose por disputar uno de sus compromisos ante Chile. La intención de la FBF es concretar dos partidos internacionales durante la ventana de noviembre.

“La Federación Boliviana de Fútbol siempre ha sido muy correcta en la presentación de los partidos. No anunciamos ningún partido hasta no tener absolutamente todas las garantías y, obviamente, contratos, aprobaciones de todo”, concluyó.

¿Dónde jugaría Perú ante Bolivia?

La posibilidad de enfrentar a Bolivia también guarda relación con la planificación que maneja la Selección Peruana para sus próximos amistosos. Jean Ferrari señaló días atrás que la intención del comando técnico encabezado por Mano Menezes es que la ‘Bicolor’ dispute sus encuentros de noviembre en ciudades de altura.

En ese sentido, Arequipa y Cusco aparecen como las principales alternativas para albergar los partidos. La idea sería que el equipo peruano pueda comenzar a adaptarse a las condiciones de altura pensando en los próximos desafíos internacionales.

Si finalmente se concreta un amistoso ante Bolivia, este podría convertirse en una prueba importante para el conjunto dirigido por Mano Menezes, especialmente por las características del rival y las condiciones que podría presentar el escenario elegido.

¿Cuándo inicia la fecha FIFA de noviembre?

Según la planificación establecida por FIFA, la próxima fecha internacional se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. Durante ese periodo, las selecciones nacionales tendrán la posibilidad de disputar encuentros amistosos y oficiales dentro del calendario internacional.

Perú busca aprovechar esta ventana para continuar con el proceso de trabajo de Mano Menezes y cerrar el año sumando minutos ante rivales que permitan evaluar al plantel de cara a los próximos objetivos de la ‘Bicolor’.

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