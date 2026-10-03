La Selección Peruana perdió 2-0 frente a Canadá en Montreal y, tras el encuentro, Mano Menezes realizó una autocrítica sobre el desempeño de la ‘Bicolor’. El entrenador brasileño reconoció que su equipo estuvo lejos de su mejor versión y consideró que el marcador reflejó lo ocurrido durante el partido. También resaltó el desgaste físico de sus dirigidos.

“Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado”, explicó Menezes en conferencia de prensa.

El técnico de la Selección Peruana también hizo énfasis en los problemas que tuvo el equipo para elaborar jugadas y encontrar espacios ante la presión ejercida por Canadá.

“Cuando no se hace un buen partido como equipo, corremos las consecuencias de esto. Casi nunca conseguimos generar juego. Tratamos de descubrir caminos para salir de la presión, pero pocas veces lo logramos. El resultado fue justo”, sostuvo.

Menezes también explicó la decisión de colocar desde el inicio a Diego Romero, quien disputó su primer encuentro como titular con la Selección Peruana. El estratega brasileño destacó que este tipo de partidos sirven para que los futbolistas con menos minutos internacionales adquieran experiencia.

“Es la decimonovena convocatoria de Romero y la primera vez que juega como titular. Hay jugadores que han tenido pocos minutos y, enfrentando a selecciones importantes, tenemos que poner a los jugadores para que sumen experiencia”, señaló.

La diferencia física también fue clave

El entrenador de la ‘Bicolor’ volvió a referirse al aspecto físico y aseguró que el desgaste era un factor que ya había sido considerado antes de afrontar los compromisos en Norteamérica.

“La diferencia física es bastante importante para nosotros. Sabíamos el riesgo de la gira, pero tenemos que pasar por esto”, indicó.

Asimismo, Menezes explicó los motivos que lo llevaron a realizar cinco modificaciones durante el entretiempo. Según detalló, algunos jugadores no se encontraban en condiciones de continuar al mismo ritmo debido a la falta de minutos acumulados.

“Mi intención no era hacer cinco cambios en el entretiempo. Entendí que algunos jugadores no estaban bien. Es natural, algunos no jugaban 90 minutos desde hace tiempo. Esperábamos a Canadá un poco diferente y, en la segunda parte, tuvimos oportunidades que pudimos aprovechar”, manifestó.

Finalmente, el técnico brasileño adelantó que la Selección Peruana analiza reducir la cantidad de partidos que dispute en futuras fechas FIFA, principalmente por el tiempo de recuperación que necesitan los futbolistas.

“Hemos optado por que podamos jugar tres partidos y ya no cuatro en las próximas fechas, ya que hay una complicación de recuperación física. Pero también hay cuestiones económicas que debemos tener en cuenta”, concluyó.

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