En el inicio del mes morado, Universitario de Deportes presentó una camiseta especial inspirada en el Señor de los Milagros, una de las celebraciones religiosas más importantes del Perú. El cuadro crema, junto a Marathon, diseñó una indumentaria que combina la identidad del club con una tradición que reúne a miles de hinchas y millones de peruanos cada octubre. La nueva camiseta destaca por sus detalles en color morado, en homenaje a esta emblemática festividad.

Por segundo año consecutivo, Universitario lanzó una indumentaria especial inspirada en el Señor de los Milagros. La camiseta fue presentada bajo el concepto “La fe nos une a todos”, mensaje que busca representar el punto de encuentro entre distintas generaciones de hinchas que comparten esta tradición.

Para esta edición, el tradicional color crema de Universitario se combina con detalles en morado y dorado, tonalidades relacionadas con los códigos visuales propios de octubre. Además, la indumentaria cuenta con una trama sutil inspirada en elementos gráficos tradicionales, integrados al diseño sin dejar de lado la identidad del conjunto crema.

Universitario presentó camiseta en honor al Señor de los Milagros. (Foto: Universitario)

Uno de los detalles que más destaca se encuentra en las mangas. Allí aparece una secuencia de números que rinde homenaje a las distintas cuadrillas, incorporando al diseño elementos vinculados con la organización, la comunidad y la tradición. De esta manera, la camiseta busca representar a las distintas personas y generaciones que comparten un mismo sentimiento.

Universitario presentó camiseta en honor al Señor de los Milagros. (Foto: Universitario)

El escudo de Universitario también recibió un tratamiento especial, con los colores morado y dorado como protagonistas. Asimismo, la colección incluye una camiseta de arquero que utiliza el morado como color principal y mantiene los mismos códigos gráficos de la propuesta.

Universitario presentó camiseta en honor al Señor de los Milagros. (Foto: Universitario)

La campaña de lanzamiento también relaciona algunas de las costumbres propias de octubre con aquellas que forman parte de la vida del hincha crema. Recorrer el mismo camino, compartir entre generaciones, cantar, acompañar y creer son algunos de los conceptos utilizados por el club para presentar esta nueva indumentaria.

Universitario presentó camiseta en honor al Señor de los Milagros. (Foto: Universitario)

La nueva colección cuenta con diferentes versiones y precios. La camiseta manga larga de hombre, versión jugador, tiene un valor de S/ 249, mientras que la versión estadio para hombre cuesta S/ 229. La camiseta de arquero versión estadio también tiene un precio de S/ 249; la versión para mujer cuesta S/ 229, la de niño S/ 179 y la pre match S/ 179.

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