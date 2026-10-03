Sergio Peña gana reclamo ante FIFA y Sakaryaspor deberá pagarle deuda pendiente

Sergio Peña recibió una buena noticia luego de que la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA emitiera un fallo a su favor en el reclamo que presentó contra Sakaryaspor, club turco en el que militó a inicios de año, por una deuda pendiente.
Según la resolución, la institución turca deberá pagarle al futbolista peruano un total de 155 mil euros, correspondientes a diferentes conceptos que quedaron pendientes durante su vínculo contractual.
El monto establecido por la FIFA está dividido en 100 mil euros por salarios adeudados, 50 mil euros correspondientes a un protocolo adicional y otros 5 mil euros por asignaciones. De esta manera, Sakaryaspor tendrá un plazo de 45 días para cumplir con el pago ordenado.
Pero la sanción no quedó únicamente en la obligación de cancelar la deuda con Sergio Peña. El club turco también recibió una multa de 15 mil euros, debido a que se trata de su tercera infracción registrada durante los últimos dos años.
Además, la resolución contempla una medida adicional en caso Sakaryaspor no cumpla con el pago dentro del plazo establecido. Si el club incumple con lo dispuesto por la FIFA, podría recibir una prohibición para registrar nuevos jugadores por hasta tres periodos consecutivos.
De esta manera, Sergio Peña obtuvo un fallo favorable en la disputa que mantenía con su exclub y ahora Sakaryaspor deberá responder económicamente por los conceptos reconocidos en la resolución de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.
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