Independiente del Valle vs. Liga de Quito se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 10 de diciembre por la final de ida de la Liga Pro que se llevará a cabo en el Estadio Banco Guayaquil. El partido está programado para arrancar desde las 4:30 de la tarde (hora ecutoriana, colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL a través de las señales de GOLTV y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Independiente del Valle vs. Liga de Quito: mensaje del IDV por la final de Liga Pro. (Video: Independiente del Valle )

Independiente del Valle vs. Liga de Quito: alineaciones probables

independiente del Valle: Moisés Ramírez; Agustín García Basso, Mateo Carabajal, Anthony Landázuri; Matías Fernández, Lorenzo Faravelli, Joao Ortíz, Kendry Páez, Jhoanner Chávez, Junior Sornoza y Lautaro Díaz o Michael Hoyos.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé, José Quintero; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez, Sebastián González; Jhojan Julio, Lisandro Alzugaray y Paolo Guerrero.